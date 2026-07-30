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Қоғам

Қазақстандықтарға құрылыс қалдықтарын қайда тастауға болмайтындығы ескертілді

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 16:57 Фото: Zakon.kz
ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті қазақстандықтарға құрылыс қалдықтарын кәдімгі контейнерлерге тастауға болмайтындығын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство нақтылап өткендей, кірпіш, бетон, гипс, плиткалар, гипсокартон, терезе жақтаулары, есіктер және жөндеу кезінде пайда болатын басқа да қалдықтар коммуналдық қалдықтар болып саналмайды және тұрғын үйлердің жанындағы кәдімгі контейнерлерге тастауға арналмаған.

Мамандардың айтуынша, бұл құрылыс қалдықтары ауыр және көлемді, ол контейнер алаңдарын тез толтырып, тұрмыстық қалдықтарды шығаруды қиындатады.

Атап өтілгендей, контейнерлер мен қоқыс таситын көліктер бұл қалдықтарды өңдеуге арналмаған. Ведомство өкілдері аталмыш қалдықтар контейнерлердің сынуына, мамандандырылған жабдықтың зақымдалуына және қосымша жөндеу шығындарына әкелетіндігін де жеткізді.

Министрлік мәселенің шығу жолы ретінде ұсынды: құрылыс қалдықтарын шығаруға арналған мамандандырылған компаниямен келісімшарт жасау немесе осы қызметті ұсынатын компанияны пайдалану.

Қазақстандықтарға құрылыс қалдықтарын қайда тастауға болмайтындығы ескертілді , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 16:57

Сурет: gov.kz

Бұған дейін Астанада тұрғындарды камералар арқылы "аңду" мүмкіндігіне қатысты түсініктеме берілгенін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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