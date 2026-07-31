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Қоғам

"Күн ыси түседі". Еліміз бойынша 1 тамызға арналған ауа райы болжамы

Аптап ыстық, ауа райы болжамы, 1 тамыз, Қазақстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 18:13 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 1 тамызда, сенбіде Қазақстанның бірнеше өңірінде құбылмалы ауа райы болатынын болжайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, еліміздің батысында, солтүстігінде және шығысында жаңбыр жауып, күн күркірейді, кей жерлерде қатты жауын-шашын болып, бұршақ түседі деп күтіледі.

Қалған өңірлерде қатты жауын-шашын бола қоймайды. Республикамыз бойынша белең алатын табиғи құбылысқа желдің екпін алуы жатқызылады, ал оңтүстікте шаңды дауыл тұруы мүмкін.

Сонымен қатар бірқатар облыстарда аномальды ыстық сақталады:

  • +41°C: Қарағанды облысының оңтүстігінде, сондай-ақ Ұлытау мен Абай облыстарында;
  • +35...+39°C: Атырау, Алматы, Қарағанды, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Ұлытау, Жетісу және Абай облыстарында.

Ақмола мен Қостанай облыстарының кейбір аудандарында да күн ысып, аптап болады.

  • Бұдан бөлек, Жамбыл және Маңғыстау облыстарында ауа температурасы +38...+40°C-қа дейін,
  • ал Қызылорда мен Түркістан облыстарында сынап бағаны қайтадан +40...+44°C-қа дейін көтеріледі.

Аптап ыстыққа байланысты бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері Алматы, Астана және Шымкент қалалары бойынша жаздың соңғы айының алғашқы үш күніне арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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