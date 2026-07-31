Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады, Астанада нөсер жауады: тамыздың алғашқы күндеріне болжам
Қазақстан астанасында тамыз жаңбырмен басталса, еліміздің басқа екі ірі қаласында жауын-шашын болмайды.
Астана
1 тамызда көшпелі бұлт шығады, күннің екінші жартысында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі. Күндіз желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +35...+37°С болады. Қатты ыстық сақталады.
2 тамызда көшпелі бұлт шығып, өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болады. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +31...+33°С.
3 тамызда көшпелі бұлт шығып, өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +28...+30°С болады.
Алматы
1 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Әлсіз жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +35...+37°С болады. Қатты ыстық күтіледі.
2 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы түнде +21...+23°С, күндіз +37...+39°С болады. Қатты ыстық сақталады.
3 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +23...+25°С, күндіз +36...+38°С болады. Қатты ыстық күтіледі.
Шымкент
1 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +39...+41°С болады. Қатты ыстық күтіледі.
2 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр болады. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +37...+39°С.
3 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +35...+37°С болады.
Қазақстан бойынша 2026 жылғы 1-3 тамызға арналған ауа райы болжамымен мына сілтеме арқылы танысуға болады.