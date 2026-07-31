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Қоғам

Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады, Астанада нөсер жауады: тамыздың алғашқы күндеріне болжам

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 15:23 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Алматы, Астана және Шымкент қалаларына жаздың соңғы айының алғашқы үш күніне арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан астанасында тамыз жаңбырмен басталса, еліміздің басқа екі ірі қаласында жауын-шашын болмайды.

Астана

1 тамызда көшпелі бұлт шығады, күннің екінші жартысында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі. Күндіз желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +35...+37°С болады. Қатты ыстық сақталады.

2 тамызда көшпелі бұлт шығып, өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болады. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +31...+33°С.

3 тамызда көшпелі бұлт шығып, өткінші жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +28...+30°С болады.

Алматы

1 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Әлсіз жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +35...+37°С болады. Қатты ыстық күтіледі.

2 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы түнде +21...+23°С, күндіз +37...+39°С болады. Қатты ыстық сақталады.

3 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +23...+25°С, күндіз +36...+38°С болады. Қатты ыстық күтіледі.

Шымкент

1 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +39...+41°С болады. Қатты ыстық күтіледі.

2 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр болады. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +37...+39°С.

3 тамызда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +35...+37°С болады.

Қазақстан бойынша 2026 жылғы 1-3 тамызға арналған ауа райы болжамымен мына сілтеме арқылы танысуға болады.

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