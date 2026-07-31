#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
473.59
544.68
5.94
Қоғам

Синоптиктер Алматыда ыстықтың беті қашан қайтатынын айтты. Бір аптаға арналған ауа райы болжамы

Алматы, ауа райы болжамы, 1 тамыз, 2 тамыз, 3 тамыз, 4 тамыз, 5 тамыз, 6 тамыз, 7 тамыз, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 18:26 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда жаздың соңғы айы экстремалды аптап ыстықпен басталды, бірақ келесі аптаның басында-ақ ауа райы күрт өзгереді. Қалада күн күркіреп, жаңбыр жауады, дауыл соғады, осылайша көптен күткен салқын күндер келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК-ның Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Баян Қанаеваның айтуынша, алдағы үш күнде мегаполисте құрғақ әрі өте ыстық ауа райы сақталады. Күндіз сынап бағаны +35...+39 градусты көрсетеді.

Дегенмен, 3 тамызда кешке қарай ауа райы өзгере бастайды. Синоптиктің айтуынша, 4-7 тамыз аралығында Алматыда қысқа мерзімді жаңбыр жауып, күн күркірейді деп күтіледі, найзағай кезіндегі соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.

"Жауын-шашын ауа температурасын төмендетуге ықпал етеді. Егер демалыс күндері қалада 39 градусқа дейін ыстық болатыны болжанса, сейсенбіден бастап күндізгі температура +29...+31 градусқа дейін төмендейді", - деді синоптик.

Алматы қаласы бойынша 2026 жылғы 1-7 тамыз аралығына арналған ауа райы болжамы:

  • 1 тамыз: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +20...+22°С, күндіз: +35...+37°С.
  • 2 тамыз: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +21...+23°С, күндіз: +37...+39°С.
  • 3 тамыз: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, кешке қарай - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +23...+25°С, күндіз: +36...+38°С.
  • 4 тамыз: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, кей жерлерде дауыл соғады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 3-8 м/с, кей тұстарда 15-20 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы түнде: +23...+25°С, күндіз: +31...+33°С.
  • 5 тамыз: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсіп, дауыл соғуы мүмкін. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 3-8 м/с, кей тұстарда 15-20 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы түнде: +19...+21°С, күндіз: +29...+31°С.
  • 6-7 тамыз: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұста 13 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы түнде: +18...+20°С, күндіз: +30...+32°С.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері Алматы, Астана және Шымкент қалалары бойынша жаздың соңғы айының алғашқы үш күніне арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда аптап ыстық қашан басылады: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
18:51, 04 шілде 2025
Алматыда аптап ыстық қашан басылады: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Ауа райы болжамы, Алматы, 23 мамыр, 24 мамыр, 25 мамыр, 26 мамыр, 27 мамыр, 28 мамыр, 29 мамыр
18:29, 22 мамыр 2026
"Күн бір суып, бір жылиды". Алматы қаласы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Алматы, Алматы облысы, аптап ыстық, ауа райы болжамы, 18 шілде, 19 шілде, 20 шілде
17:20, 17 шілде 2026
Синоптиктер Алматы мен Алматы облысында аптап ыстықтың беті қашан қайтатынын айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Челси&quot;
21:06, Бүгін
Конкурент Дастана Сатпаева Делап может покинуть "Челси"
Фото: КФФ
20:47, Бүгін
"Кайрат" объявил об уходе лидера сборной Казахстана Турсагулова
Фото: пресс-служба КТФ
20:19, Бүгін
Соня Жиенбаева не смогла выйти в финал турнира в Ирландии
Фото: UWW
20:15, Бүгін
Казахстанская борчиха Бахытнур проиграла схватку за бронзовую медаль на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: