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Қоғам

Ақтау тұрғындары жаздың басым бөлігін ыстық сусыз өткізетін болды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 15:24 Фото: freepik
"МАЭК" ЖШС магистральдық құбырдағы жөндеу жұмыстарының жалғасуына байланысты ыстық су беру тамыз айының соңына шегерілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кәсіпорынның хабарлауынша, магистральдық құбырдағы жөндеу жұмыстары әлі аяқталмаған. Осыған байланысты ыстық сумен жабдықтау тек тамыз айының соңында қалпына келтіріледі.

Еске салсақ, Ақтауда ыстық су 27 маусымнан бастап жылу желілерін жөндеу жұмыстарына байланысты өшірілген болатын. Бастапқы жоспар бойынша жөндеу 12 шілдеде аяқталуы тиіс еді. Кейін мерзім 1 тамызға дейін ұзартылған.

Алайда жөндеу жұмыстарының аяқталмауына байланысты тұрғындарға ыстық су беру мерзімі енді үшінші рет кейінге шегеріліп, тамыз айының соңына белгіленді.

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Айдос Қали
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