Мемлекеттік кірістер комитеті салық төлеу мерзімін еске салды
Атап айтқанда, 2026 жылдың екінші тоқсаны мен бірінші жартыжылдығы бойынша салық есептілігін 15 тамызға дейін тапсырып, есептелген салықтарды заңнамада белгіленген мерзімде төлеу қажет.
Не істеу керек:
- салық есептілігін 15 тамызға дейін тапсыру;
- есептелген салықтарды заңнамада белгіленген мерзімде төлеу.
Комитет өкілдері биыл 15 тамыз сенбіге сәйкес келетіндіктен, салық есептілігін тапсыру және жекелеген салықтарды төлеудің соңғы мерзімі 17 тамыз, дүйсенбіге ауыстырылатынын атап өтті.
Бұл ескерту салық төлеушілерге белгіленген мерзімді өткізіп алмауға, өсімпұл есептелуіне және заңнамада көзделген өзге де шаралардың қолданылуына жол бермеуге көмектеседі.
Салықты уақытылы төлеу – әр азаматтың ел дамуына қосқан үлесі. Салық түсімдері есебінен мектептер мен ауруханалар қаржыландырылып, жолдар салынып, жөнделеді. Сондай-ақ азаматтарды әлеуметтік қолдау шаралары мен басқа да маңызды мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылады.