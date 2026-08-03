#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
Қоғам

Зайсан мен Катонқарағайдан Қытайға әуе рейстері ашылуы мүмкін

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
Қытайдың Urumqi Airlines әуе компаниясы Қазақстанға жаңа рейстер ашу, сондай-ақ өңірлік әуе тасымалдаушы компания құруға қатысу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бұл мәселелерді Қазақстанның көлік вице-министрі Талғат Ластаев пен әуе компаниясының вице-президенті Чжан Лян талқылады.

Кездесу барысында Urumqi Airlines өкілдері Үрімші – Қарағанды, Құлжа (Инин) – Астана және Құлжа (Инин) – Алматы бағыттары бойынша тұрақты рейстер ашуды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.

Қазақстан тарапы әуе бағыттарының желісін кеңейтіп, оған Өскемен мен Семей қалаларын, ал келешекте Зайсан және Катонқарағайдағы жаңа әуежайларды қосуды ұсынды. Кездесуге қатысушылардың пікірінше, бұл туризмді дамытуға, өңірлердің көлік қолжетімділігін арттыруға және Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға мүмкіндік береді.

Тараптар Қазақстанда бірлескен өңірлік әуе компаниясын құру мәселесіне де ерекше назар аударды.

Жаңа әуе тасымалдаушысы Urumqi Airlines компаниясы қолданып жүрген Қытайда шығарылған COMAC C909 ұшақтарымен рейстер орындауы мүмкін. Ықтимал бағыттардың қатарында Зайсан, Катонқарағай және туристік әлеуеті жоғары басқа да қалалар бар.

Urumqi Airlines әуе компаниясы 2014 жылы құрылған және HNA Aviation тобына кіреді. Қазір компания Boeing 737-800 және COMAC C909 үлгілерін қоса алғанда, 20 ұшақты пайдаланады. Сондай-ақ тағы 40 COMAC ұшағының жеткізілуін күтіп отыр. Әуе компаниясының бағыттар желісі Қытай ішіндегі 46 бағытты қамтиды.

Бұған дейін 2026 жылғы 31 шілдеден бастап Қазақстанның әуе тасымалы нарығына Түркияның SunExpress әуе компаниясы кіретіні хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан, әуе компаниясы, ҚР Көлік министрлігі
10:22, 06 желтоқсан 2023
Қазақстанда жаңа әуе компаниясы пайда болуы мүмкін
Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром
16:19, 04 қыркүйек 2024
Рейс кешіксе, әуе компания басшылығы жауапқа тартылуы мүмкін
Талғат Ластаев: FlyArystan жеке әуе компаниясына айналды
16:54, 03 сәуір 2024
Талғат Ластаев: FlyArystan жеке әуе компаниясына айналды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
17:02, Бүгін
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
16:43, Бүгін
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
С кем может сыграть &quot;Кайрат&quot; в еврокубках, если уступит &quot;Левски&quot; в Лиге чемпионов
16:25, Бүгін
С кем может сыграть "Кайрат" в еврокубках, если уступит "Левски" в Лиге чемпионов
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot;
16:13, Бүгін
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча "Левски" – "Кайрат"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: