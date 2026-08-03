Зайсан мен Катонқарағайдан Қытайға әуе рейстері ашылуы мүмкін
Кездесу барысында Urumqi Airlines өкілдері Үрімші – Қарағанды, Құлжа (Инин) – Астана және Құлжа (Инин) – Алматы бағыттары бойынша тұрақты рейстер ашуды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
Қазақстан тарапы әуе бағыттарының желісін кеңейтіп, оған Өскемен мен Семей қалаларын, ал келешекте Зайсан және Катонқарағайдағы жаңа әуежайларды қосуды ұсынды. Кездесуге қатысушылардың пікірінше, бұл туризмді дамытуға, өңірлердің көлік қолжетімділігін арттыруға және Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға мүмкіндік береді.
Тараптар Қазақстанда бірлескен өңірлік әуе компаниясын құру мәселесіне де ерекше назар аударды.
Жаңа әуе тасымалдаушысы Urumqi Airlines компаниясы қолданып жүрген Қытайда шығарылған COMAC C909 ұшақтарымен рейстер орындауы мүмкін. Ықтимал бағыттардың қатарында Зайсан, Катонқарағай және туристік әлеуеті жоғары басқа да қалалар бар.
Urumqi Airlines әуе компаниясы 2014 жылы құрылған және HNA Aviation тобына кіреді. Қазір компания Boeing 737-800 және COMAC C909 үлгілерін қоса алғанда, 20 ұшақты пайдаланады. Сондай-ақ тағы 40 COMAC ұшағының жеткізілуін күтіп отыр. Әуе компаниясының бағыттар желісі Қытай ішіндегі 46 бағытты қамтиды.
Бұған дейін 2026 жылғы 31 шілдеден бастап Қазақстанның әуе тасымалы нарығына Түркияның SunExpress әуе компаниясы кіретіні хабарланған еді.