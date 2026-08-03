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Қоғам

Алматы әкімдігі қаладағы саябақтардың біріндегі "қосарланған" жарық шамдарына қатысты пікір білдірді

Алматы әкімдігі қаладағы саябақтардың біріндегі &quot;қосарланған&quot; жарық шамдарына қатысты пікір білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 16:48 Сурет: Zakon.kz
Алматы тұрғындары "Оңтүстік" саябағында қатар орнатылған жарық шамдарына назар аударып, олардың не себепті "қосарланып" тұрғанына таңданысын білдірді. Осыған байланысты Zakon.kz тілшісі Алматы әкімдігінен ресми түсініктеме алды.

Саябақта екі жарық бағаны бір-біріне өте жақын орналасқан. Бұл көрініс қала тұрғындарының арасында қызу талқыланып, кейбіреулер оны қаланың әр кезеңіндегі жарықтандыру жүйесінің "тарихи көрінісі" ретінде әзілмен бағалаған.

Алматы әкімдігі қаладағы саябақтардың біріндегі "қосарланған" жарық шамдарына қатысты пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 16:48

Сурет: Zakon.kz

Алматы қаласының Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы бұл жағдайдың себебін түсіндірді. Ведомствоның мәліметінше, қазіргі уақытта аталған аумақта сыртқы жарықтандырудың жаңа желісіне қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

"Қазір орнатылып тұрған екі шамның бірі – бұрыннан бар ескі жарық бағаны, ал екіншісі – жаңадан орнатылған шам. Барлық жұмыстар толық аяқталғаннан кейін ескі жарық бағандары бөлшектеліп, алынып тасталады. Олар кейін қаланың басқа аумақтарында қайта пайдаланылатын болады", – деп мәлімдеді басқарманың баспасөз қызметі.

Бұған дейін Алматы хайуанаттар бағы аптап ыстықты қалай өткеруде екенін жазғанбыз.

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