Алматының жаңа спорт нышаны: қалада УЕФА талаптарына сай 45 мың орындық стадион салынып жатыр
Жаңа арена Құлжа және Талғар тасжолдарының бойында салынып жатыр және 45 мың көрерменге арналған. Жобаны іске асыруға бөлінген аумақтың жалпы көлемі шамамен 32 гектар болады. Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатында Алматы қаласы Құрылыс басқармасының басшысы Нұрбол Нұрсағатов мәлімдеді.
Қазіргі уақытта нысанда құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жоба заманауи спорт инфрақұрылымына қойылатын талаптарға сәйкес жүзеге асырылып, түрлі деңгейдегі жарыстарды өткізуге арналған толыққанды спорт кешенін қалыптастыруды көздейді.
Болашақ стадион УЕФА-ның IV санаттағы талабына толық сай болады. Бұл халықаралық деңгейдегі футбол матчтары мен ірі спорттық іс-шараларды өткізуге мүмкіндік береді.
Жоба аясында негізгі футбол аренасымен қатар жаттығу алаңдары, спортшылар мен командаларға арналған заманауи инфрақұрылым, жанкүйерлерге арналған аймақ, қауіпсіздік жүйелері және іргелес аумақты кешенді көріктендіру жұмыстары қарастырылған.
Нысанның көлік қолжетімділігіне де ерекше назар аударылған. Қаладағы негізгі көлік магистральдарының бойында орналасуы стадионды Алматының көлік жүйесіне тиімді кіріктіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ жоба шеңберінде оған іргелес жол инфрақұрылымы дамытылып, көрермендер мен қала қонақтарының стадионға қолайлы қатынауы қамтамасыз етіледі әрі бұқаралық іс-шаралар кезінде көлік қозғалысын тиімді ұйымдастыруға жағдай жасалады.
Жаңа стадионның құрылысы Алматының спорт инфрақұрылымын дамытудағы маңызды кезең болмақ. Құрылыс аяқталғаннан кейін нысан халықаралық жарыстарды өткізуге мүмкіндік жасап, футболды дамытуға серпін береді және Алматының өңірдегі ірі спорт орталығы ретіндегі мәртебесін одан әрі нығайтады. Құрылыс жұмыстарын 2028 жылғы наурызда аяқтау жоспарланған.