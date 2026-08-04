Жазушы Мұрат Бектенов 80 жасқа қараған шағында дүниеден озды
Қаралы хабарды ҚР Жазушылар одағының баспасөз қызметі естіртті.
Мұрат Бектенов – жазушы, журналист, өлкетанушы, Махамбет ауданының Құрметті азаматы.
Ұзақ жылдар бойы журналистика саласында еңбек етіп, туған өлкенің тарихын, мәдени мұрасын, тарихи тұлғаларын зерттеуге және насихаттауға елеулі үлес қосты. Оның шығармашылығы туған жердің өткені мен бүгініне, ел тарихына, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге арналған деректі-танымдық еңбектерімен ерекшеленеді.
Қаламгердің "Қос өзен мұнайшылары" атты кітабында мұнай саласының қалыптасуы мен "қара алтын" өндірушілердің қажырлы еңбегі кеңінен суреттелсе, "Құмаршық" еңбегі Нарын құмындағы ашаршылық жылдарында халықты аман сақтап қалған құмаршық дәнінің тарихи маңызына арналған.
"Көкжалдар айқасы" шығармасында Нарын өңіріндегі аңшылық дәстүрі мен қасқыршылық кәсібінің ерекшеліктері көркем тілмен баяндалады. Ал "Қасиетіңнен айналдым" кітабында туған өлкенің тарихы, ақын-жыраулар мен күйшілердің мұрасы, халық емшілігі туралы құнды деректер топтастырылған.
Сондай-ақ "Айшықты әлем" мен "Қызыл үй – менің мекенім" кітаптары арқылы туған өлкенің шежіресі мен рухани тынысы кеңінен көрініс тапқан. Мұрат Бектеновтің тарихи-танымдық еңбектері Атырау өңірінің өткені мен бүгінін зерделеуге арналған құнды мұра ретінде бағаланып, өлкетану ғылымының дамуына және ұлттық тарихи сананы қалыптастыруға зор үлес қосты.