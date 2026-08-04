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Қоғам

Қазақстанға +40°С-қа дейінгі аптап ыстық пен нөсер жаңбыр қатар жетеді

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 17:44 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы 5 тамыз, сәрсенбіге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, күндіз кей өңірлерде қатты ыстық болады:

  • Атырау облысында +35...+37°С;
  • Маңғыстау облысында +38...+40°С;
  • Ақтөбе облысының батысы мен оңтүстігінде +35°С-қа дейін.
"Атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Солтүстік, шығыс, оңтүстік-шығыс және орталық өңірлерде қатты жаңбыр жауады. Кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Жауын-шашынсыз ауа райы елдің батысында, солтүстік-батысында және оңтүстігінде күтіледі.

"Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл соғуы мүмкін", – деді "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Болжамға сәйкес, Қазақстанның бірқатар өңірінде өрт қаупі сақталады.

Өрт қаупі жоғары деңгей: Батыс Қазақстан облысы, Ұлытау және Абай облыстары, Ақтөбе облысының солтүстігі, Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысы, Алматы облысының шығысы мен орталығы, Маңғыстау облысының солтүстігі мен батысы, Қостанай облысының батысы, шығысы мен орталығы, Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-батысы, Ақмола облысының солтүстігі мен оңтүстігі, Павлодар облысының оңтүстігі, шығысы мен орталығы, Түркістан облысының солтүстігі мен шығысы, Қарағанды облысының батысы, солтүстігі мен орталығы, Жетісу облысының оңтүстігі.

Өрт қаупі өте жоғары деңгей: Атырау, Қызылорда, Жамбыл және Түркістан облыстары, Батыс Қазақстан облысының батысы мен оңтүстігі, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысы мен орталығы, Ақтөбе облысының батысы, оңтүстігі мен шығысы, Қостанай облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысы, Ақмола облысының батысы, Қарағанды облысы мен Ұлытау облысының оңтүстігі мен шығысы, Абай облысының солтүстік-шығысы, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігі, Алматы облысының батысы, солтүстігі мен оңтүстігі, Жетісу облысының солтүстігі, шығысы мен орталығы.

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Айдос Қали
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