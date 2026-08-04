Грант конкурсының қорытындысын қайдан білуге болады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026-2027 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранты конкурсының нәтижесі 10 тамызға дейін жарияланады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Грант иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланғаннан кейін талапкерлер өз нәтижесін аталған ресми ақпарат көздерінен тексере алады.
Биыл мемлекеттік білім гранты конкурсына шамамен 127 мың талапкер өтініш берген.
Нәтижелер жарияланатын негізгі ресми ақпарат көздері:
- ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің ресми парақшалары: https://t.me/SayasatNurbekOfficial, https://www.facebook.com/sayasat https://www.instagram.com/sayasatnurbek/, https://sayasatnurbek.com/
- ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми ақпарат көздері: ✅ https://www.gov.kz/memleket/entities/sci?lang=kk, https://t.me/gylym_jogary_bilim, https://www.facebook.com/gylym.jogarybilim, https://www.instagram.com/gylym_jogarybilim/
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