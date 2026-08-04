#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
471.98
543.39
5.82
Қоғам

Грант конкурсының қорытындысын қайдан білуге болады

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 18:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026-2027 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранты конкурсының нәтижесі 10 тамызға дейін жарияланады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Грант иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланғаннан кейін талапкерлер өз нәтижесін аталған ресми ақпарат көздерінен тексере алады.

Биыл мемлекеттік білім гранты конкурсына шамамен 127 мың талапкер өтініш берген.

Нәтижелер жарияланатын негізгі ресми ақпарат көздері:

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили
20:07, Бүгін
Қазақстанда автономды көліктерді сынауға арналған пилоттық жоба іске қосылады
Грант конкурсының нәтижесін қайдан көруге болады
21:56, 01 тамыз 2024
Мемлекеттік грант конкурсының нәтижесін қайдан көруге болады
Қазақстанда грант иегерлерінің тізімі қашан жарияланады
18:16, 01 тамыз 2025
Қазақстанда грант иегерлерінің тізімі қашан жарияланады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:31, Бүгін
Арман Царукян назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА
Фото: КФФ
22:02, Бүгін
ЖФК "Актобе" прошёл "Брейдаблик" по пенальти в квалификации Лиги чемпионов
Фото: UFC
21:31, Бүгін
Раскрыты финансовые потери UFC после турнира в Белом доме
Фото: WTA
21:02, Бүгін
"Это классный формат, он нравится болельщикам": Елена Рыбакина - о миксте US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: