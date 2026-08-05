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Қоғам

Көлік министрлігі қазақстандық жүргізушілерге жолдағы қауіпсіздікке байланысты маңызды үндеу жасады

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 15:36 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 5 тамызда ҚР Көлік министрлігі жүргізушілерге маңызды мәліметпен жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство жүргізушілерді жол қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырды.

"Жазғы маусымның жалғасуына және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы, әсіресе демалыс аймақтары мен өңіраралық бағыттардағы көлік қозғалысының қарқындылығының артуына байланысты жүргізушілерге аса мұқият болу ұсынылады. Белгіленген жылдамдық режимін сақтау, басып озу қағидаларын қатаң орындау, шаршаған күйде көлік тізгініне отырмау, сондай-ақ қозғалыс қарқыны жоғары учаскелерде және қараңғы уақытта ерекше сақтық таныту қажет. Балаларды тасымалдау кезінде қауіпсіздік белдіктері мен арнайы балаларды ұстап тұратын құрылғыларды міндетті түрде пайдалану керек". ҚР Көлік министрлігі

Ведомство атап өткендей, жол қозғалысына қатысушы әрбір адамның тәртібі мен жауапкершілігі жол қауіпсіздігінің басты кепілі болып қала береді, өйткені жол-көлік оқиғаларының басым бөлігі адам факторынан туындап отыр.

Талдау көрсеткендей, жол-көлік оқиғаларының негізгі себебі – жүргізушілердің көлік тәртібін сақтамауы. Жол-көлік оқиғаларының 91%-ы жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзумен байланысты. Құқық бұзушылықтардың ішінде:

  • жылдамдықты арттыру – 33%,
  • көлік құралын басқаруды жоғалту – 14%,
  • арақашықтықты сақтамау – 13%,
  • жол белгілерінің талаптарын елемеу – 10% құрайды.

Көлік министрлігінің ақпаратынша, бұл деректер көлік тәртібін нығайту жол-көлік оқиғаларының санын одан әрі азайтудың негізгі резерві екенін дәлелдейді.

Сонымен қатар, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-көлік оқиғаларының саны азайғаны атап өтілді. Жол-көлік оқиғаларының саны 9%-ға төмендеп, 1 507 жағдайдан 1 371 жағдайға дейін қысқарды. Бұл динамикаға көліктік жүктеменің айтарлықтай өсуі аясында қол жеткізілді – жарты жылда қозғалыс қарқындылығы 37%-ға артып, 22,3 млн көлік құралын құрады.

"Жол-көлік оқиғаларының санын азайтуға ықпал еткен құралдардың бірі – жалпы ұзындығы 2,3 мың шақырымды құрайтын ақылы жол учаскелерінде енгізілген орташа жылдамдықты бақылау жүйесі. Бұл шара аталған учаскелерде жол-көлік оқиғаларының санын 17%-ға төмендетуге мүмкіндік берді". ҚР Көлік министрлігі

Соңғы бес жылда республикалық маңызы бар 11 мың шақырым автомобиль жолының 45%-ы I және II техникалық санаттарға ауыстырылды. Нәтижесінде қарсы бағыттағы көлік ағындары бөлініп, жолдың жүру бөлігі кеңейтілді. Транзиттік көлік қозғалысын елді мекендерден шығару мақсатында 65 айналма жол және 38 жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі салынды.

Жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру бағдарламасы аясында жолдағы жағдай мен жылдамдық режимі туралы ақпарат беретін жол белгілері мен ауыспалы ақпараттық таблолар орнатылды. Сондай-ақ 22 ақылы жол учаскесінде жылдамдықты бақылауға арналған 56 лазерлік құрылғылар іске қосылды. Бұдан бөлек, жыл сайын 8 мыңнан астам жол белгісі ауыстырылып, жол таңбалары жаңартылып, бағдаршамдар мен жаяу жүргіншілер өткелдері орнатылады.

Өз кезегінде, Көлік министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті жол қозғалысына қатысушылардың барлығын жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға шақырады. Жолдағы қауіпсіздік әрбір жүргізушінің жауапкершілігіне байланысты екенін ұмытпау керек.

Бұған дейін "ҚазАвтоЖол" тасжолдардағы жағымсыз әдетке байланысты қазақстандықтарға үндеу жасағанын жазғанбыз.

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