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Қоғам

"ҚазАвтоЖол" тасжолдардағы жағымсыз әдетке байланысты қазақстандықтарға үндеу жасады

Бүгін, 2026 жылғы 5 тамызда &quot;ҚазАвтоЖол&quot; ұлттық компаниясы қазақстандықтарды тасжол бойында тазалық сақтауға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 14:38 Сурет: pexels
Бүгін, 2026 жылғы 5 тамызда "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы қазақстандықтарды тасжол бойында тазалық сақтауға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық компания республикалық маңызы бар автожолдардың бойында күн сайын мыңдаған жүргізуші мен жолаушы пайдаланатын жылы және салқын санитарлық тораптар жұмыс істейтінін еске салды.

Алайда мамандардың айтуынша, кейбір адамдар кезек күткісі келмей, дәретхана ғимаратының сыртына дәрет сындырады.

"Соның салдарынан аумақ ластанып, жағымсыз иіс шығады, қоқыс жиналып, санитарлық талаптар бұзылады", – деп атап өтті "ҚазАвтоЖол" өкілдері.

Компания қазақстандықтарды айналасындағыларға құрметпен қарап, қарапайым мәдениет пен гигиена талаптарын сақтауға шақырды:

  • аздап күтуге тура келсе де, санитарлық тораптарды пайдалану;
  • аумақта қоқыс пен дәретхана қағазын қалдырмау;
  • көпшіліктің пайдалануына арналған мүлікке ұқыпты қарау;
  • күн сайын тазалықты қамтамасыз ететін қызметкерлердің еңбегін құрметтеу.

Қазақстандағы жол бойындағы дәретханалар мәселесі әлі де ең өзекті әрі жиі талқыланатын тақырыптардың бірі болып отыр. 2026 жылғы наурызда Ақмола облысында жол бойына 13 дәретхана орнатылатыны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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