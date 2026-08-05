Мемлекеттік стипендия төлеу тәртібі өзгерді: жаңа талаптар кімдерге қатысты
Жаңа талаптарға сәйкес, мемлекеттік стипендияларды төлеу кезінде оператор мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының өзара іс-қимылы "Жоғары білімнің бірыңғай платформасы" цифрлық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
Жоғары оқу орындары операторға стипендия алатын білім алушылар туралы мәліметтерді әр айдың 12-сінен кешіктірмей жолдауға тиіс. Ұсынылатын ақпаратта білім алушы туралы нақты деректер, аралық аттестаттау, яғни емтихан сессиясының нәтижелері, стипендия алушының санаты, сондай-ақ оның таңдауы бойынша екінші деңгейдегі банкте немесе Ұлттық пошта операторында ашылған ағымдағы шотының деректемелері көрсетілуге тиіс.
Егер айдың 12-сі демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, мәліметтерді тапсыру мерзімі одан кейінгі алғашқы жұмыс күні аяқталады.
Оператор жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары ұсынған мәліметтерді тексеріп, оларды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Ғылым және жоғары білім саласындағы уәкілетті органға немесе тиісті саланың өзге де уәкілетті органдарына қаржыландыруға өтінім жібереді.
Уәкілетті органдар стипендия алушылардың белгіленген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін өтінім түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік стипендия төлеуге арналған қаражатты операторға аударады.
"Жоғары білімнің бірыңғай платформасы" цифрлық жүйесіне енгізілген мәліметтердің анықтығы мен дұрыстығына тиісті білім беру ұйымы жауап береді.
Егер жоғары оқу орны дұрыс емес мәлімет ұсынғандықтан мемлекеттік стипендия қате аударылса, білім беру ұйымы стипендия алушының артық төленген қаражатты операторға қайтаруын қамтамасыз етуге міндетті.
"Жоғары білімнің бірыңғай платформасы" цифрлық жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін және ондағы стипендия алушылар туралы деректердің сақталуын Ғылым және жоғары білім саласындағы уәкілетті орган қамтамасыз етеді.
Мемлекеттік стипендияларды төлеуге арналған қаражаттың операторға уақтылы аударылуына Ғылым және жоғары білім саласындағы уәкілетті орган мен тиісті саланың өзге де уәкілетті органдары жауапты болады.
Ал мемлекеттік стипендиялардың алушылардың ағымдағы шоттарына уақтылы түсуін және оларды төлеуге байланысты есеп айырысуды оператор қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар ай сайынғы мемлекеттік стипендия мөлшерлері жаңа редакцияда белгіленді.
2024 жылғы 1 қыркүйектен және 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап белгіленген стипендия мөлшерлері:
- техникалық және кәсіптік білім берудің жұмысшы біліктіліктері бойынша білім беру бағдарламаларында оқитын студенттерге – 43 574 теңге және 43 574 теңге;
- орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, сондай-ақ орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларында оқитын студенттерге – 41 896 теңге және 41 896 теңге;
- педагогикалық бағыттар мен "Денсаулық сақтау" бағытын қоспағанда, жоғары білім беру бағдарламаларында оқитын студенттерге – 47 135 теңге және 52 372 теңге;
- педагогикалық бағыттар мен "Денсаулық сақтау" даярлау бағыты бойынша оқитын студенттерге – 75 600 теңге және 84 000 теңге;
- интерндерге – 85 376 теңге және 94 862 теңге;
- мемлекеттік органдардың жолдамасынсыз оқитын ҚР Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Сот төрелігі академиясының магистранттарын қоса алғанда, магистранттарға – 107 061 теңге және 117 098 теңге;
- "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының магистранттарына – 200 000 теңге және 218 750 теңге;
- резидент-дәрігерлер мен "Денсаулық сақтау" даярлау бағыты бойынша білім алатын магистранттарға – 123 122 теңге және 134 664 теңге;
- "Денсаулық сақтау" даярлау бағыты бойынша білім алатындарды қоса алғанда, докторанттарға – 240 000 теңге және 262 500 теңге;
- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының даярлық бөлімдерінің тыңдаушыларына студенттердің ай сайынғы мемлекеттік стипендиясының 85%-ы мөлшерінде – 40 065 теңге және 44 516 теңге.
Қаулы 2026 жылғы 15 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.