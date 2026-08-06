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Қоғам

Алматының Әуезов ауданында тұрғындардың ұсынысымен аулалар көркейтілді

Әуезов ауданында &quot;Халық қатысатын бюджет&quot; бағдарламасы аясында аулалар мен қоғамдық кеңістіктерді көріктендіру жұмыстары жалғасуда. , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 10:24 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Әуезов ауданында "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында аулалар мен қоғамдық кеңістіктерді көріктендіру жұмыстары жалғасуда.

Биыл тұрғындардың ұсынысы негізінде 29 жоба іске асырылуда. Бұл туралы Әуезов ауданы әкімдігінің өкілдері айтты.

Аяқталған жобалардың қатарында Жандосов көшесі, 182А және Афцинао көшесі, 4 мекенжайларындағы аулалар бар.

Жандосов көшесі, 182А мекенжайындағы аулада жарықдиодты шамдары бар жаңа жарық тіректері орнатылып, бастырма астына қосымша жарықтандыру жүйесі жүргізілді. Сондай-ақ бейнебақылау жүйесі мен қоршау орнатылып, жаңа электрмен жабдықтау желілері тартылды.

Балалар ойын алаңы толық жаңартылып, қауіпсіз тартан жабыны төселді. Мұнда ойын кешендері, әткеншек, сырғанақ, батут, күрке және өзге де ойын құрылымдары орнатылды. Спортпен шұғылдануға арналған воркаут алаңы, ашық аспан астындағы тренажерлар алаңы, үстел теннисі үстелі мен бастырма жабдықталды. Отбасылық демалысқа арналған пергола да орнатылды.

"Ауламыз адам танымастай өзгерді. Енді мұнда балаларға арналған заманауи әрі қауіпсіз алаң бар, жарықтандыру да жақсы, спортпен айналысуға барлық жағдай жасалған. Ең бастысы – тұрғындардың ұсынысы ескеріліп, жүзеге асқаны қуантады. Осындай жұмыс үшін алғысымды білдіремін!", – деді жақын маңдағы үйдің тұрғыны Темірлан.

Тағы бір аула Афцинао көшесі, 4 мекенжайында көркейтілді. Мұнда әртүрлі жастағы балаларға арналған ойын кешендері, батут, әткеншек, карусель, тепе-теңдікті дамытуға арналған ойын құрылғылары мен күрке орнатылды. Сонымен қатар екі воркаут алаңы жабдықталып, аумақтың жарықтандыру жүйесі жаңартылды.

"Көріктендіру жұмыстарынан кейін ауламыз әлдеқайда жайлы әрі қауіпсіз болды. Енді балаларыммен күн сайын осы жерде серуендеймін. Әсіресе кешкі уақытта аумақтың жақсы жарықтандырылғаны қуантады. Сондықтан далада емін-еркін уақыт өткізуге болады", – деді аудан тұрғыны Сәбира.

Әуезов ауданында "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясындағы жұмыс жалғасуда. Жоба тұрғындардың ұсынысы негізінде әзірленіп, ауланы, балалар және спорт алаңын жаңартуға бағытталған.

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