#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
Қоғам

Мемлекеттік қызметші тұрғын үй кезегіне сот арқылы қайта тұрды

Мемлекеттік қызметші тұрғын үй кезегіне сот арқылы қайта тұрды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 19:17 Сурет: Telegram/jambyl_sottary (жасанды интеллект көмегімен жасалған)
Жамбыл облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты азаматтың Тараз әкімдігінің Тұрғын үй қатынастары бөлімі мен "Отбасы банк" АҚ-ға қатысты талап арызын қарады.

Ол тұрғын үй комиссиясының шешімін заңсыз деп тануды және тұрғын үй алу кезегіндегі мәртебесін қалпына келтіруді талап еткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың Telegram-арнасында істің мән-жайы 6 тамызда жарияланды.

Іс материалдарына сәйкес, талап қоюшы 2017 жылдың желтоқсанынан бастап "мемлекеттік қызметші" санаты бойынша тұрғын үйге мұқтаж азамат ретінде кезекте тұрған.

Алайда 2024 жылдың қарашасында тұрғын үй комиссиясының шешімімен ол тұрғылықты жері бойынша тіркеу мекенжайын өзгертуіне байланысты кезектен шығарылған.

Сот анықтағандай, тіркеу мекенжайының өзгеруіне Тараз қаласындағы тұрғын үйін сатуы себеп болған. Осыдан кейін азамат Жуалы ауданына тіркелуге мәжбүр болған.

Сот талап қоюшының жеке баспанасы жоқ екенін, әлі де мемлекеттік қызметші болып жұмыс істейтінін және оның санаты өзгермегенін анықтады, яғни оның тұрғын үйге деген қажеттілігі сақталған.

Соттың пайымдауынша, тіркеу мекенжайының өзгеруі азаматтың басқа елді мекенге тұрақты тұру үшін көшіп кеткенін білдірмейді. Сондықтан бұл жағдай оны тұрғын үй кезегінен шығаруға негіз бола алмайды.

Сот не шешті?

Сот шешімімен тұрғын үй комиссиясы хаттамасының талап қоюшыны кезектен шығаруға қатысты бөлігі заңсыз деп танылып, күші жойылды.

Сонымен қатар жауапкерлерге азаматты тұрғын үй кезегіне бастапқы тұрған күнімен, яғни 2017 жылғы желтоқсаннан бастап, қайта енгізу міндеттелді.

Сот шешімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек
14:08, 23 қыркүйек 2025
Қазақстандық жылдамдықты асырғаны үшін салынған айыппұлды сот арқылы алып тастады
Конституционный Суд
12:03, 12 ақпан 2025
Конституциялық Сот Тұрғын үй қатынастары туралы заң нормаларын қайта қараудан бас тартты
Актер Шәріп Серікке қатысты істің мән-жайы белгілі болды
10:41, 05 сәуір 2025
Актер Шәріп Серікке қатысты істің мән-жайы белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИФА
18:11, Бүгін
Норвежская футбольная ассоциация требует немедленной отставки Инфантино
Соня Жиенбаева
17:47, Бүгін
Соня Жиенбаева на отказе соперницы вышла в полуфинал турнира в Испании
Джон ван ’т Шкип
17:35, Бүгін
Российский журналист назвал Джона ван ’т Шкипа "бюджетным решением" для сборной Казахстана
Награждение
17:19, Бүгін
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: