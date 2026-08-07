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Қоғам

Каспийден суды тазартуға көмектесетін ерекше ұлудың түрі табылды

Каспийден суды тазартуға көмектесетін ерекше ұлудың түрі табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 14:39 Сурет: pixabay
Каспий теңізінен суды табиғи жолмен тазартуға көмектесетін ерекше ұлудың түрі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 7 тамызда "Ақжайық" мемлекеттік табиғи резерватының мамандары мәлімдеді.

"Ақжайық" мемлекеттік табиғи резерваты – Атырау облысының Махамбет ауданында және Атырау қаласының маңында, Жайық өзені Каспий теңізіне құятын аумақта орналасқан Қазақстандағы бірегей биосфералық табиғи аумақ.

"Жайық сағасы мен Каспий жағалауының биоалуантүрлілігін сараптау барысында Каспийге ғана тән эндемик ұлу – Pyrgohydrobia conica анықталды",- деп атап өтті мамандар.

Белгілі болғандай, бұл кішкентай бауыраяқты моллюск қамысты, лайлы-құмды таяз суларда тіршілік етеді және су экожүйесінің экологиялық жағдайын көрсететін маңызды индикатор болып саналады.

"Өлшемі шағын болғанымен, ол органикалық қалдықтар мен балдырларды тұтынып, судың табиғи тазаруына үлес қосады әрі балықтар мен су құстары үшін маңызды қорек көзі болып табылады",- деді резерват өкілдері.

Бұған дейін маймылдың жаңа түрі табылғанын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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