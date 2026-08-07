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Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 8 және 9 тамыз

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 17:20 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 7 тамызда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа алынған бағамы 469,68 теңге болып, 1,97 теңге өсті.

  • Еуроның орташа бағамы 541,26 теңге болды (+0,37).
  • Ресей рублінің бағамы 5,71 теңгеге дейін төмендеді (-0,02).
  • Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,08 теңге болды (-0,14).

Айырбастау пункттерінде долларды 469,3-471,5 теңгеден, еуроны 537,4-542,5 теңгеден, рубльді 5,52-5,65 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.

7 тамыз күні таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 467,48 теңге, еуроны 539,52 теңге, рубльді 5,73 теңге деп белгіледі.

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Айдос Қали
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