Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 8 және 9 тамыз
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 7 тамызда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа алынған бағамы 469,68 теңге болып, 1,97 теңге өсті.
- Еуроның орташа бағамы 541,26 теңге болды (+0,37).
- Ресей рублінің бағамы 5,71 теңгеге дейін төмендеді (-0,02).
- Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,08 теңге болды (-0,14).
Айырбастау пункттерінде долларды 469,3-471,5 теңгеден, еуроны 537,4-542,5 теңгеден, рубльді 5,52-5,65 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.
7 тамыз күні таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 467,48 теңге, еуроны 539,52 теңге, рубльді 5,73 теңге деп белгіледі.
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