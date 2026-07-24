Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 25 және 26 шілде
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 24 шілде күні сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 475,98 теңге болды. Бұл көрсеткіш 9,76 теңге өскен.
Еуроның орташа сараланған бағамы 542,63 теңге болды (+10,06 теңге).
Рубль бағамы 6,10 теңгеге дейін көтерілді (+0,15 теңге).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 70,25 теңге болды (+1,50 теңге).
Айырбастау орындарында долларды 473,3-477 теңге аралығында сатып алып, сатады. Еуро бағамы 540-546 теңге, рубль 5,69-5,83 теңге шамасында.
24 шілде күні таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 465,74 теңге, еуроны 531,08 теңге, рубльді 5,92 теңге деп белгіледі.
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