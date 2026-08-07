"Қалай болғаны жұмбақ": Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр
Куәгерлердің айтуынша, көлік Мұстафа Шоқай көшесімен келе жатқан. Шығыс айналма автомобиль жолынан (ШААЖ) шамамен 100 метр жүргеннен кейін автокөтергіш төмен қысымды газ құбырының аркасына соғылып, оны бірнеше тіреуішінен жұлып кеткен. Сонымен қатар апат салдарынан электр желісінің сымдары да үзілген.
Газ аркасының биіктігі – 5 метр. Оның үстінде тиісті жол белгісі орнатылған. Куәгерлердің сөзінше, автокөтергіш арканың астынан еш қиындықсыз өтуі керек болған. Алайда көліктің аркаға қалай ілінгені және оқиғаның нақты қалай болғаны әзірше жұмбақ.
Isuzu жүргізушісінің айтуынша, көліктегі көтергіш мұнара түсірілген күйде болған. Ер адам оның газ аркасына қалай ілініп кеткенін білмейтінін айтты. Сондай-ақ ол көтергіш көтерілген жағдайда көлік қозғалмайтынын жеткізді.
Оқиға орнына келген газ қызметінің мамандары да жүргізушіден көтергіш түсіріліп тұрса, газ аркасына қалай ілінгенін сұраған. Жүргізуші көлік екі сымды электр желісінің сымына соғылып, ілініп қалғанын, содан кейін көлік жоғары қарай көтеріліп кеткенін айтқан. Оның сөзінше, осыдан кейін автокөтергіш газ құбырының аркасына соғылған.
Жол апаты салдарынан 120 үй газсыз қалды.
Куәгерлердің айтуынша, автокөтергіштің газ аркасына соқтығысуы соншалықты қатты болған, құбыр бірнеше жерден сынған. Сонымен қатар автокөтергіш газ аркасынан соққы алғаннан кейін кері серпіліп, асфальтты жыртып кеткен.
Газ қызметінің мамандары жөндеу жұмыстарын мүмкіндігінше тез жүргізіп, бүгін үйлерге газ беруді жоспарлап отырғанын айтты.
Редакция Алматы полиция департаменті мен "QazaqGaz Aimaq" АҚ баспасөз қызметтеріне түсінік алу үшін сауал жолдады.