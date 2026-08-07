#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
Қоғам

"Қалай болғаны жұмбақ": Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр

&quot;Қалай болғаны жұмбақ&quot;: Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 17:40 Сурет: Zakon.kz
Алматыда жол-көлік оқиғасынан кейін 120 үй газсыз қалды. Апатқа жалғыз қатысушы – Isuzu автокөтергіші. Ол қаланың Медеу ауданында газ құбырының аркасына соғылған. Оқиғаның мән-жайын Zakon.kz тілшісі оқиға орнында анықтады.

Куәгерлердің айтуынша, көлік Мұстафа Шоқай көшесімен келе жатқан. Шығыс айналма автомобиль жолынан (ШААЖ) шамамен 100 метр жүргеннен кейін автокөтергіш төмен қысымды газ құбырының аркасына соғылып, оны бірнеше тіреуішінен жұлып кеткен. Сонымен қатар апат салдарынан электр желісінің сымдары да үзілген.

Газ аркасының биіктігі – 5 метр. Оның үстінде тиісті жол белгісі орнатылған. Куәгерлердің сөзінше, автокөтергіш арканың астынан еш қиындықсыз өтуі керек болған. Алайда көліктің аркаға қалай ілінгені және оқиғаның нақты қалай болғаны әзірше жұмбақ.

"Қалай болғаны жұмбақ": Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 17:40

Сурет: Zakon.kz

Isuzu жүргізушісінің айтуынша, көліктегі көтергіш мұнара түсірілген күйде болған. Ер адам оның газ аркасына қалай ілініп кеткенін білмейтінін айтты. Сондай-ақ ол көтергіш көтерілген жағдайда көлік қозғалмайтынын жеткізді.

"Қалай болғаны жұмбақ": Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 17:40

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнына келген газ қызметінің мамандары да жүргізушіден көтергіш түсіріліп тұрса, газ аркасына қалай ілінгенін сұраған. Жүргізуші көлік екі сымды электр желісінің сымына соғылып, ілініп қалғанын, содан кейін көлік жоғары қарай көтеріліп кеткенін айтқан. Оның сөзінше, осыдан кейін автокөтергіш газ құбырының аркасына соғылған.

"Қалай болғаны жұмбақ": Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 17:40

Сурет: Zakon.kz

Жол апаты салдарынан 120 үй газсыз қалды.

"Қалай болғаны жұмбақ": Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 17:40

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлердің айтуынша, автокөтергіштің газ аркасына соқтығысуы соншалықты қатты болған, құбыр бірнеше жерден сынған. Сонымен қатар автокөтергіш газ аркасынан соққы алғаннан кейін кері серпіліп, асфальтты жыртып кеткен.

"Қалай болғаны жұмбақ": Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 17:40

Сурет: Zakon.kz

Газ қызметінің мамандары жөндеу жұмыстарын мүмкіндігінше тез жүргізіп, бүгін үйлерге газ беруді жоспарлап отырғанын айтты.

"Қалай болғаны жұмбақ": Алматыда жол апатынан кейін 120 үй газсыз отыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 17:40

Сурет: Zakon.kz

Редакция Алматы полиция департаменті мен "QazaqGaz Aimaq" АҚ баспасөз қызметтеріне түсінік алу үшін сауал жолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда жол талғамайтын көлік газ құбырын соғып, жүздеген үй газсыз қалды
18:45, 06 қараша 2025
Алматыда жол талғамайтын көлік газ құбырын соғып, жүздеген үй газсыз қалды
Алматыда 10 мыңнан астам пәтер мен үй газсыз қалды
12:08, 17 қаңтар 2025
Алматыда 10 мыңнан астам пәтер мен үй газсыз қалды
Алматыда автобус электросамокат мінгендерді қағып кетті
10:52, 04 қыркүйек 2025
Алматыда автобус электросамокат мінгендерді қағып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИФА
18:11, Бүгін
Норвежская футбольная ассоциация требует немедленной отставки Инфантино
Соня Жиенбаева
17:47, Бүгін
Соня Жиенбаева на отказе соперницы вышла в полуфинал турнира в Испании
Джон ван ’т Шкип
17:35, Бүгін
Российский журналист назвал Джона ван ’т Шкипа "бюджетным решением" для сборной Казахстана
Награждение
17:19, Бүгін
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: