Сенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Абай облысының солтүстігінде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Жел солтүстіктен соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында 15-20 м/с. Күндіз облыстың оңтүстігінде қатты ыстық 35 градус күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Семей қ.: түнде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі.
Маңғыстау облысында күндіз 38-42 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысында күндіз 35-39 градус қатты ыстық күтіледі. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Атырау: күндіз 37-39 градус қатты ыстық күтіледі. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15 м/с. Облыстың шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-37 градус қатты ыстық. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың орталығында төтенше өрт қаупі күтіледі. Жезқазған қ.: солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с. Күндіз 35 градус қатты ыстық. Төтенше өрт қаупі күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с. Облыстың оңтүстік-шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: түнде және таңертең тұман күтіледі.
Алматы облысының таулы аудандарында күндіз жаңбыр, найзағай, кей уақытта қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаев қ.: күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Іле Алатауы (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) бойынша: күндіз жаңбыр, найзағай, кей уақытта қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Ақтөбе облысында солтүстік-шығыстан соғатын жел батысқа ауысады, облыстың солтүстік-шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с. Күндіз облыс бойынша 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: күндіз 36-38 градус қатты ыстық күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында, таулы аудандарында екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с. Күндіз 35-36 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, батысында жоғары өрт қаупі, облыстың шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорған қ.: солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Күндіз қатты ыстық 35-36 градус күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың батысында, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Күндіз 40-41 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Күндіз 40-41 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың батысында төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, күндіз екпіні 25 м/с күтіледі. Облыс бойынша күндіз 38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың шығысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының орталығында, оңтүстігінде, солтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, солтүстіктен соғады, күндіз облыстың орталығында, оңтүстігінде, солтүстігінде күші 15-20 м/с күтіледі. Күндіз облыс бойынша 40 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: күндіз 40 градус қатты ыстық күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавл қ.: оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Батыс Қазақстан облысында күндіз 35-38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Орал қ.: күндіз 35-36 градус қатты ыстық күтіледі.
Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында түнде жаңбыр, найзағай. Солтүстік-батыстан жел соғады, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодар қ.: жоғары өрт қаупі сақталады.