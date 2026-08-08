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Қоғам

Жексенбіде еліміздің барлық дерлік өңірінде дауылды ескерту жарияланды

Аптап ыстық, ауа райы болжамы, 9 тамыз, Қазақстан, дауылды ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 17:37 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылдың 9 тамызында Алматыда, Шымкентте және Қазақстанның барлық 17 облысында дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күндіз Атырау облысында 35-39 градус қатты ыстық болып, облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында 9 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.

Күндіз Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі, ал түнде және таңертең облыстың батысында тұман болады деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің күндізгі екпіні облыстың оңтүстігінде 15-20 м/с құрайды. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде 35-36 градус қатты ыстық болып, облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Күндіз Қызылорда облысының орталығында, шығысында шаңды дауыл тұрады деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің күндізгі екпіні облыстың орталығында, шығысында 15-20 м/с құрайды. Күндіз облыс бойынша 40-43 градус қатты ыстық болып, төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада 9 тамызда күндіз шаңды дауыл тұрып, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с болады деп күтіледі. Күндіз 40-42 градус қатты ыстық болып, қалада төтенше өрт қаупі сақталады.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні облыстың батысында, оңтүстігінде 15-20 м/с құрайды. Облыстың батысында, оңтүстік-шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі, ал облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Өскеменде 9 тамызда түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.

Абай облысының солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Солтүстіктен, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні облыстың оңтүстік-батысында, орталығында 15-20 м/с, күндіз кей тұстарда 23 м/с дейін жетеді. Күндіз облыстың оңтүстігінде 36 градус қатты ыстық болып, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Күндіз Ақтөбе облысында 35-38 градус қатты ыстық болып, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі, ал облыстың батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде 9 тамызда күндіз 36-38 градус қатты ыстық болып, жоғары өрт қаупі сақталады.

Маңғыстау облысында шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғып, күндіз облыстың батысында, орталығындағы екпіні 15-18 м/с құрайды. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 9 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні облыстың оңтүстігінде 15 м/с құрайды. Күндіз облыстың оңтүстігінде 36 градус қатты ыстық болып, облыстың шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, ал облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.

Түнде Ұлытау облысының шығысында, оңтүстігінде солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-18 м/с құрайды. Күндіз 35-39 градус қатты ыстық болып, облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 9 тамызда күндіз 35-37 градус қатты ыстық болып, төтенше өрт қаупі сақталады.

Күндіз Батыс Қазақстан облысының батысында аздап жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-батыстан соққан желдің күндізгі екпіні облыстың батысында, оңтүстігінде 15-20 м/с құрайды. Күндіз 35-38 градус қатты ыстық болып, облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда 9 тамызда күндіз 35-36 градус қатты ыстық болады деп күтіледі.

Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Күндіз 35-37 градус қатты ыстық болып, облыстың оңтүстігінде, батысында жоғары өрт қаупі, облыстың шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда 9 тамызда күндіз 35-36 градус қатты ыстық болып, төтенше өрт қаупі сақталады.

Күндіз Ақмола облысында 35 градус қатты ыстық болып, облыстың батысында төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда 9 тамызда күндіз 35 градус қатты ыстық болады деп күтіледі.

Күндіз Алматы облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің күндізгі екпіні облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с құрайды. Күндіз 35-38 градус қатты ыстық болып, облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда 9 тамызда күндіз 35 градус қатты ыстық болады деп күтіледі. Қонаевта 9 тамызда күндіз 36 градус қатты ыстық болады деп күтіледі.

Күндіз Түркістан облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с құрайды. Күндіз 40-41 градус қатты ыстық болып, облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкентте 9 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда 9 тамызда солтүстік-шығыстан жел соғып, күндізгі екпіні 15-20 м/с құрайды. Күндіз 40 градус қатты ыстық болып, қалада төтенше өрт қаупі сақталады.

Күндіз Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұстарда 25 м/с дейін жетеді. Күндіз облыс бойынша 38 градус қатты ыстық болып, облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың шығысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда 9 тамызда күндіз солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Күндіз 38 градус қатты ыстық болып, қалада төтенше өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысының батысында, солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Облыстың орталығында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодарда 9 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.

Күндіз Қостанай облысының оңтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15 м/с. Күндіз 35-37 градус қатты ыстық болып, облыстың батысында, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанайда 9 тамызда күндіз 35-36 градус қатты ыстық болады деп күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер 9 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірлеріне аптап ыстық қайта оралатынын айтқан.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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