#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
469.93
541.64
5.71
Қоғам

"Қазгидромет" Астана мен Алматы тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2026 09:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 9 тамызда Қазақстанның төрт қаласында ауаның ластануы жоғарылайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, 9 тамызда Ақтөбе, Алматы және Астана қалаларында, сондай-ақ түнгі уақытта Атырау қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желдің болмауы, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі.

ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада болу уақытын қысқарту, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздеріне жақын жерде ұзақ болмау ұсынылады. Ал өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық созылмалы аурулары бар адамдар далаға шыққан кезде қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі керек.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина 9 тамызда Торонтода кортқа шығады
11:10, Бүгін
Тағы бір сынақ: Елена Рыбакина бүгін Торонтода кіммен ойнайды
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
09:34, 02 қаңтар 2026
Ауаның сапасы нашарлады: синоптиктер Астана, Алматы және тағы үш қаланың тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:10, 14 маусым 2026
"Қазгидромет" Алматы мен Талдықорған тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Процент брака зашкаливал&quot;: Жуковский о матче &quot;Кызылжара&quot; с &quot;Алтаем&quot;
13:03, Бүгін
"Процент брака зашкаливал": Жуковский о матче "Кызылжара" с "Алтаем"
Казахстанцы стали призерами Кубка Азии
12:44, Бүгін
Казахстанские триатлеты стали призёрами Кубка Азии
Тренер &quot;Каспия&quot; Шойтымов оценил игру подопечных в матче с &quot;Улытау&quot; в КПЛ
12:04, Бүгін
Тренер "Каспия" Шойтымов оценил игру подопечных в матче с "Улытау" в КПЛ
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей &quot;Улытау&quot; с &quot;Каспием&quot; в КПЛ
11:41, Бүгін
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей "Улытау" с "Каспием" в КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: