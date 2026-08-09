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Спорт

Тағы бір сынақ: Елена Рыбакина бүгін Торонтода кіммен ойнайды

Елена Рыбакина 9 тамызда Торонтода кортқа шығады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2026 11:10 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина бүгін, 9 тамыз күні кешке Торонтода өтіп жатқан "Мастерс" санатындағы турнирде үшінші матчын өткізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рыбакина Турнирдің 1/8 финалында WTA рейтингінде 55-орында тұрған ресейлік Людмила Самсоновамен кездеседі. Теннисшілер бұған дейін WTA аясында алты рет ойнаған. Қазіргі таңда өзара кездесулер есебінде Самсонова 4:2 есебімен алда. Алайда кейінгі екі матчта – Абу-Даби мен Страсбургтегі кездесулерде Рыбакина жеңіске жеткен.

Матчтың алдын ала басталу уақыты – Қазақстан уақытымен 21:30.

Теннис сарапшылары қазақстандық және ресейлік теннисшілер арасындағы бұл кездесудің тартысты өтетінін атап өтті. Олардың пікірінше, Рыбакина турнирдің төменгі бөлігінде фаворит саналғанымен, Торонтода әзірше қиындықтарға тап болып жатыр. Ал Самсонова үшін бұл кездесу сәтсіздіктерден кейін қайта қалыпқа келуге мүмкіндік береді. Бұған қоса, теннисшілердің өзара кездесулер статистикасы да матчқа деген қызығушылықты арттыра түседі.

Сарапшылардың айтуынша, Касаткинамен болған матчта қазақстандық спортшы 16 рет қос қателік жіберіп, 6:3, 5:7, 6:4 есебімен ғана қиындықпен жеңіске жеткен. Ал Лимен кездесуде жеңіс оңайырақ болды – 6:2, 7:5. Дегенмен алғашқы допты беру кезінде қиындықтар сақталды.

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