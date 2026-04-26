Елена Рыбакина 26 сәуірде 2024 жылғы Олимпиада чемпионына қарсы ойнайды
23 жастағы Чжэн Циньвэнь – 2024 жылғы Олимпиада чемпионы. Сол жылы атақты Dior сән үйі оны әлемдік амбассадор етіп таңдаған. 2024 жылы ол жүлде қорынан шамамен 5,56 миллион доллар табыс тапқан.
Дегенмен, Рыбакинаның бүгінгі қарсыласы өткен маусымның соңғы бөлігін және биылғы маусымның басын шынтақ жарақатына байланысты өткізіп алған. Қайтып келгеннен кейінгі ең үздік нәтижесі – Доха мен Майамидегі WTA 1000 турнирлерінде үшінші айналымға дейін жету. Бұған дейін ол Мадридте ешқашан үшінші айналымнан әрі аса алмаған.
Биыл 11 ақпанда теннисшілер Дохадағы WTA 1000 турнирінде кездескен. Ол матч 2 сағат 27 минутқа созылып, 4:6, 6:2, 7:5 есебімен Рыбакинаның пайдасына аяқталған.
Қазіргі таңда Чжэн Циньвэнь WTA рейтингінде 36-орында тұр.
Матч бүгін Қазақстан уақытымен сағат 23:00-де басталады.
