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Қоғам

"Қазгидромет" Алматы мен Талдықорған тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.06.2026 09:10 Фото: pexels
Синоптиктер 2026 жылғы 14 маусымда Қазақстанның екі қаласында ауа сапасының нашарлау қаупі бар екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" таратқан мәліметке сәйкес, 14 маусымда Талдықорған және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – әлсіз жел, тұман, ауа инверсиясы сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Мұндай жағдайда атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды ластаушы заттар жиналып қалады.

ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздерінің маңында ұзақ уақыт болмауға кеңес беріледі. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүруі қажет.

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Айдос Қали
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