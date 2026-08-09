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Қоғам

Маңғыстаудағы мұнай кен орнында өрт шықты: мән-жайы белгілі болды

Маңғыстаудағы мұнай кен орнында өрт шықты: мән-жайы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2026 14:02 Сурет: Маңғыстау облыстық экология департаменті
2026 жылғы 7 тамызда Маңғыстау облысындағы Құлжан мұнай кен орнында өрт шықты. Өрт "Meerbusch" ЖШС-нің мұнай қабылдау пунктінде болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, өрт РВС №2 сыйымдылығы 2000 текше метрлік резервуардың түбіндегі шөгінділерді тазалау жұмыстары кезінде ЦА-320 цементтеу агрегатында тұтанған. Жұмыс жүргізілген сәтте резервуар бос болған, онда мұнай болмаған.

Зардап шеккендер жоқ. Өрт сағат 19:20-да оқшауланып, 20:00-де толық сөндірілді. Қазіргі уақытта нысан штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Алдын ала мәлімет бойынша, айтарлықтай материалдық шығын анықталмаған, деп хабарлады облыстық Экология департаменті.

Маңғыстаудағы мұнай кен орнында өрт шықты: мән-жайы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2026 14:02

Сурет: Маңғыстау облыстық экология департаменті

Мұнайдың технологиялық жабдықтар мен нысан аумағынан тыс жерге төгілуіне жол берілмеді.

Оқиға туралы Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті мен Мемлекеттік еңбек инспекциясына хабарланған.

Маңғыстаудағы мұнай кен орнында өрт шықты: мән-жайы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2026 14:02

Сурет: Маңғыстау облыстық экология департаменті

Өрттің шығу себебі, келтірілген залалдың ықтимал көлемі және оқиғаға құқықтық баға нысанды тексеру мен зерттеу жұмыстары аяқталғаннан кейін анықталады.

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Айдос Қали
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