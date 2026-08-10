Ақтөбе облысында мас жүргізуші осымен екінші мәрте полицейлердің назарына ілікті
Фото: unsplash
9 тамыз күні патрульдік полиция қызметкерлері Geely автокөлігін тоқтатты. Тексеру барысында 41 жастағы жүргізушінің бұған дейін көлік құралын мас күйінде басқарғаны үшін жүргізуші куәлігінен айырылғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақтөбе облысы ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға Хромтау қаласындағы Абай даңғылында болған. Белгілі болғандай, медициналық куәландыру қорытындысы ер адамның қайтадан алкогольдік масаң күйде болғанын көрсеткен.
Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 346-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
"Көлік басқару құқығынан айырылу – уақытша үзіліс емес, заң талабын орындау міндеті. Ал алкоголь ішіп алып рөлге отыру – ауыр салдарға әкелуі мүмкін",- деп ескетті полицейлер.
Бұған дейін Алматыда рөлде қалғып кеткен такси жүргізушісі жүк көлігінің астына кіріп кеткенін жазғанбыз.
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