1 қыркүйекте Алматыда көлік кептелісі күшейе ме: полиция жүргізушілерге ескерту жасады
Фото: Zakon.kz
Алматыда 2026 жылдың 1 қыркүйегінде жаңа оқу жылының басталуына байланысты көлік кептелісі күшеюі мүмкін. Осыған байланысты полиция қаладағы ірі кептелістердің алдын алу үшін тиісті шаралар қабылдайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Алматы қаласы Полиция департаменті Қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ногайбаев айтты.
"Қалада оқу жылына дейін аяқталмайтын көптеген құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар жолдарға түсетін жүктеме айтарлықтай артады. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қиылыстарда жаяу патрульдер жұмыс істейді. Біз кейде жүргізушілердің жолдың алда кептеліп тұрғанын біле тұра, қиылысқа кіріп, сол арқылы көлік қозғалысының одан әрі қиындауына себеп болатынын көреміз", – деді ол Өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде.
Оның айтуынша, осындай жағдайлардың, соның ішінде көлік қозғалысының толық тоқтап қалуына әкелетін әрекеттердің алдын алу үшін Алматы ПД патрульдік полиция жасақтарын міндетті түрде жолға шығарады.
"Сондай-ақ қалаға кіреберістегі негізгі жолдарға да полиция жасақтары қойылады. Атап айтқанда, Талғар және Құлжа трактілерінде, сондай-ақ Қарасай және Іле аудандары тарапынан келетін жолдарда полиция қызметкерлері кезекшілік атқарады", – деп нақтылады Тимур Ногайбаев.
Департамент өкілінің сөзінше, Алматы бойынша бағдаршамдардың жұмыс режимін өзгерту жоспарланып отырған жоқ.
«Алайда қандай да бір мәселе туралы ақпарат түссе, кезекші бөлімнің инспекторлары бейнебақылау арқылы жағдайды бақылап отырады. Қажет болған жағдайда бейнебақылау камераларының көмегімен белгілі бір қиылыстардағы көлік қозғалысын реттеп, кептелісті азайту шаралары қабылданады», – деп түсіндірді Тимур Ногайбаев.
Бұған дейін Алматы ПД 102 нөміріне қоңырау түскеннен кейін полицияның қанша уақытта келуі керектігін айтқан болатын. Патрульдік экипаждың оқиға орнына жетуінің базалық уақыты – 3-5 минут.
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