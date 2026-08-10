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Қоғам

"Өрмекші адам: Жаңа күн" кассалық рекордтарды жаңартты: фильм қанша табыс тапты

&quot;Өрмекші адам: Жаңа күн&quot; кассалық рекордтарды жаңартты: фильм қанша табыс тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 20:13 Сурет: әлеуметтік желі
Том Холланд тағы да кассалық рекордтарды жаңартып жатыр. Sony мен Marvel студияларының "Өрмекші адам: Жаңа күн" блокбастері АҚШ пен Канада кинотеатрларындағы екінші демалыс күнінде 145 млн доллар жинап, Солтүстік Америка прокаты тарихындағы үшінші үздік нәтижені көрсетті.

Бұл тізімде одан жоғары нәтижені тек "Жұлдызды соғыстар: Күштің оянуы" және "Кек алушылар: Финал" фильмдері көрсеткен, деп жазады Variety.

Сонымен қатар фильмге деген қызығушылық күрт төмендеген жоқ. Екінші демалыс күніндегі кассалық түсім алғашқы демалыс күніндегі көрсеткішпен салыстырғанда 60 пайыздан аз төмендеген. Ірі суперқаһармандық блокбастер үшін бұл жоғары нәтиже саналады.

Прокаттағы алғашқы он күннің қорытындысы бойынша "Өрмекші адам: Жаңа күн" Солтүстік Америкада 655 млн доллар жинады.

Халықаралық көрсеткіш одан да жоғары. АҚШ пен Канададан тыс нарықтарда фильм прокат тарихында 1 млрд долларлық межені ең жылдам бағындырған екінші картина атанды.

Фильмнің әлем бойынша жалпы кассалық түсімі 1,67 млрд долларға жетті. Осылайша "Өрмекші адам: Жаңа күн" 2026 жылдың ең көп табыс жинаған фильмі мәртебесін бекітіп қана қоймай, әлемдік прокат тарихындағы ең табысты картиналар арасында 12-орынға көтерілді.

Қазіргі қарқынына қарағанда, Том Холландтың Өрмекші адамы кассалық нарықтағы үстемдігін әлі де сақтайтын сияқты. Сарапшылар фильмнің кинотеатрларда бұдан әрі де жоғары табыс жинайтынын болжап отыр.

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Айдос Қали
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