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Қоғам

"Қазгидромет" Алматы тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 09:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның үш қаласында, соның ішінде Алматыда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Осыған байланысты тұрғындарға далада ұзақ жүрмеуге кеңес берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланған ескертуде айтылған.

"2026 жылғы 11 тамызда Өскемен, Ақтөбе және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Оларға желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.

Мұндай жағдайда тұрғындарға, әсіресе автокөлік жолдары мен ауаны ластайтын басқа да нысандардың маңында далада ұзақ жүрмеуге кеңес беріледі. Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерді бірге алып жүруі керек.

Алматы мен Шымкентте найзағай ойнап, жаңбыр қашан жауатынын, сондай-ақ 2026 жылғы 11, 12 және 13 тамызда Астанада ауа райы қандай болатынын сілтемеден білуге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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14:12, Бүгін
11 тамыздан бастап Алматыдағы көлік көп жүретін көшелердің бірінде қозғалыс өзгереді
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:55, 10 тамыз 2026
"Қазгидромет" Алматы, Астана және тағы алты қаланың тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:35, 07 тамыз 2026
Алматы мен Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады
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