#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
469.85
542.16
5.78
Қоғам

"Қазгидромет" Ақтөбе мен Талдықорған тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 10:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның екі қаласында – Ақтөбе мен Талдықорғанда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Осыған байланысты тұрғындарға далада жүру уақытын қысқарту ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланды.

"6 тамызда Ақтөбе мен Талдықорған қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", – делінген ескертуде.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды, ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың, яғни желсіздіктің, баяу желдің, тұман мен инверсияның жиынтығы.

Мұндай жағдайда тұрғындарға, әсіресе автожолдар мен ауаны ластайтын өзге де нысандардың маңында далада жүру уақытын қысқарту ұсынылады. Ал өкпенің созылмалы, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүруі керек.

2026 жылғы 5 тамызда Ақтөбеде қолайсыз метеорологиялық жағдай болады деп болжанған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма
10:55, Бүгін
Қазақстан мектептерінде кейбір пәндердің атауы өзгеріп, жаңа сабақтар енгізілді
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
10:44, 05 тамыз 2026
Қазақстанның батысындағы ірі қала тұрғындарына көшеде жүру уақытын қысқарту ұсынылды
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:31, 31 шілде 2026
"Қазгидромет" Алматы мен Астана тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Клубы Премьер-лиги понесли потери перед 21-м туром
13:42, Бүгін
Клубы Премьер-лиги понесли потери перед 21-м туром
Спортсмены Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года
13:20, Бүгін
Новые единые правила утверждены в вопросе подготовки будущих олимпийцев Казахстана
Елена Рыбакина
13:06, Бүгін
"Главной проблемой была нестабильность": Tennis Letter оценил победу Рыбакиной в Торонто
Рыбакина оказалась в элитной тройке мирового тенниса после старта на &quot;тысячнике&quot; в Канаде
12:49, Бүгін
Рыбакина оказалась в элитной тройке мирового тенниса после старта на "тысячнике" в Канаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: