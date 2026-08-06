"Қазгидромет" Ақтөбе мен Талдықорған тұрғындарына ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның екі қаласында – Ақтөбе мен Талдықорғанда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Осыған байланысты тұрғындарға далада жүру уақытын қысқарту ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланды.
"6 тамызда Ақтөбе мен Талдықорған қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", – делінген ескертуде.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды, ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың, яғни желсіздіктің, баяу желдің, тұман мен инверсияның жиынтығы.
Мұндай жағдайда тұрғындарға, әсіресе автожолдар мен ауаны ластайтын өзге де нысандардың маңында далада жүру уақытын қысқарту ұсынылады. Ал өкпенің созылмалы, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүруі керек.
2026 жылғы 5 тамызда Ақтөбеде қолайсыз метеорологиялық жағдай болады деп болжанған еді.
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