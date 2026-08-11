Қазақстанда мәрмәр қозы еті өндіріледі
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, "ҰАҒБО" КеАҚ құрамындағы "Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми-зерттеу институты" ЖШС әзірлеген жаңа технология тұтынушылық қасиеті жоғары әрі экспорттық әлеуеті мол сапалы қозы етін өндіруге мүмкіндік береді.
"Технологияның негізінде қозыларды қарқынды өсіру мен бордақылаудың ғылыми негізделген жүйесі, сондай-ақ арнайы әзірленген теңгерімді құрама жем жатыр. Оның құрамына дәнді және ақуызды дақылдар, пробиотиктер, өсімдік қоспалары, премикстер мен минералды заттар кіреді. Мұндай азықтандыру жүйесі малдың тәуліктік салмақ қосуын арттырып, зат алмасу процесін тұрақтандырады және бұлшықет ішіндегі майдың біркелкі қалыптасуына ықпал етеді", – деп хабарлады министрлік.
Зерттеу барысында ғалымдар қазақтың биязы жүнді қой тұқымының генетикалық әлеуетін толық пайдалануға қол жеткізді.
Қозы етіндегі бұлшықетішілік майдың мөлшері 4-6%-ға жеткен. Ал дәстүрлі жайылымда өсірілген мал етінде бұл көрсеткіш шамамен 2-3%-ды құрайды. Соның арқасында еттің мәрмәрлігі айқындалып, ол барынша шырынды, жұмсақ әрі дәмі қанық бола түскен.
Сонымен қатар малдың сойыс көрсеткіштері де жақсарған. Атап айтқанда, ең бағалы ет бөліктерінің шығымы артып, бұлшықет пен май тіндерінің арақатынасы оңтайландырылған. Бұл өнімнің тауарлық құнын арттырып, оны сыртқы нарықтарға шығаруға қосымша мүмкіндік береді.
Әзірленген технология қозыларды өсіру мен бордақылаудың барлық кезеңін оңтайландыруды көздейді. Ғалымдар жасаған құрама жем құрамындағы дәнді және ақуызды дақылдар, пробиотиктер, өсімдік қоспалары, премикстер мен минералды заттар малдың қарқынды өсуін, зат алмасу процесінің тұрақтылығын және еттің мәрмәр құрылымының қалыптасуын қамтамасыз етеді.
Әзірлеменің ғылыми маңызы пайдалы модельге берілген екі патентпен расталған. Зерттеу нәтижелері ғылыми басылымдарда да жарияланды.
2026 жылдың жазында қазақстандық ғалымдардың дәстүрлі наурызкөже негізінде инновациялық ашытылған сүт өнімін әзірлеуге кіріскені белгілі болды. "Сауықтыру әсері бар фитоқұрамдастар қосылған симбиотикалық микрофлораны ашыту негізіндегі жаңа сүт өнімдері" жобасына 365 млн теңге көлемінде қаржы бөлінді.