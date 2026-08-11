#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
466.08
538.56
5.65
Қоғам

Қазақстанда мәрмәр қозы еті өндіріледі

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 09:54 Фото: Zakon.kz
Ғалымдар қазақтың биязы жүнді қой тұқымынан мәрмәр қозы етін өндірудің кешенді технологиясын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, "ҰАҒБО" КеАҚ құрамындағы "Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми-зерттеу институты" ЖШС әзірлеген жаңа технология тұтынушылық қасиеті жоғары әрі экспорттық әлеуеті мол сапалы қозы етін өндіруге мүмкіндік береді.

"Технологияның негізінде қозыларды қарқынды өсіру мен бордақылаудың ғылыми негізделген жүйесі, сондай-ақ арнайы әзірленген теңгерімді құрама жем жатыр. Оның құрамына дәнді және ақуызды дақылдар, пробиотиктер, өсімдік қоспалары, премикстер мен минералды заттар кіреді. Мұндай азықтандыру жүйесі малдың тәуліктік салмақ қосуын арттырып, зат алмасу процесін тұрақтандырады және бұлшықет ішіндегі майдың біркелкі қалыптасуына ықпал етеді", – деп хабарлады министрлік.

Зерттеу барысында ғалымдар қазақтың биязы жүнді қой тұқымының генетикалық әлеуетін толық пайдалануға қол жеткізді.

Қозы етіндегі бұлшықетішілік майдың мөлшері 4-6%-ға жеткен. Ал дәстүрлі жайылымда өсірілген мал етінде бұл көрсеткіш шамамен 2-3%-ды құрайды. Соның арқасында еттің мәрмәрлігі айқындалып, ол барынша шырынды, жұмсақ әрі дәмі қанық бола түскен.

Сонымен қатар малдың сойыс көрсеткіштері де жақсарған. Атап айтқанда, ең бағалы ет бөліктерінің шығымы артып, бұлшықет пен май тіндерінің арақатынасы оңтайландырылған. Бұл өнімнің тауарлық құнын арттырып, оны сыртқы нарықтарға шығаруға қосымша мүмкіндік береді.

Әзірленген технология қозыларды өсіру мен бордақылаудың барлық кезеңін оңтайландыруды көздейді. Ғалымдар жасаған құрама жем құрамындағы дәнді және ақуызды дақылдар, пробиотиктер, өсімдік қоспалары, премикстер мен минералды заттар малдың қарқынды өсуін, зат алмасу процесінің тұрақтылығын және еттің мәрмәр құрылымының қалыптасуын қамтамасыз етеді.

Әзірлеменің ғылыми маңызы пайдалы модельге берілген екі патентпен расталған. Зерттеу нәтижелері ғылыми басылымдарда да жарияланды.

2026 жылдың жазында қазақстандық ғалымдардың дәстүрлі наурызкөже негізінде инновациялық ашытылған сүт өнімін әзірлеуге кіріскені белгілі болды. "Сауықтыру әсері бар фитоқұрамдастар қосылған симбиотикалық микрофлораны ашыту негізіндегі жаңа сүт өнімдері" жобасына 365 млн теңге көлемінде қаржы бөлінді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
14:01, Бүгін
Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек тағайындау тәртібі қайта қаралуы мүмкін
Түркияда теңіз жағалауы тартылды
13:08, 17 желтоқсан 2025
Түркияда Мәрмәр теңізі тартылды
Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса
09:46, 16 наурыз 2026
Қазақстанда сиыр етін экспорттау талаптары өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Кайрат&quot; сделал объявление для болельщиков перед матчем с &quot;Левски&quot; в ЛЧ в Туркестане
14:08, Бүгін
"Кайрат" сделал объявление для болельщиков перед матчем с "Левски" в ЛЧ в Туркестане
Казахстанские гребцы завершили выступление на чемпионате мира в Болгарии
13:48, Бүгін
Казахстанские гребцы завершили выступление на чемпионате мира в Болгарии
Футбольные ворота от КФФ упали на ребёнка в Астане
13:33, Бүгін
Футбольные ворота упали на ребёнка в Астане на поле от КФФ
Бейбит Жукаев
13:11, Бүгін
Бейбит Жукаев в двух сетах обыграл Амира Омарханова на "Кубке Президента РК"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: