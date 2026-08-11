Алматыда темекі үшін болған дау төбелеске ұласып, сатушы сатып алушыны ұрып тастаған
Түскі уақытта Алматыдағы дүкендердің бірінде сатушы мен сатып алушы арасында жанжал шыққан. Ер адам темекі сатып алмақ болған. Алайда сатушы одан жасын сұраған.
Сатып алушы өзінің кәмелетке толғанын айтып, жасын сырт келбетіне қарап-ақ анықтауға болатынын жеткізген. Осыдан кейін екі тарап арасында сөзге келу басталған.
Көп ұзамай ауызша жанжал төбелеске ұласқан. "102" арнасына түскен шақырту бойынша оқиға орнына полиция қызметкерлері барған.
Белгілі болғандай, жанжал барысында сатушы келушіге дене жарақатын салған. Екі тарап та Медеу аудандық полиция басқармасына жеткізілді.
Ер адам полицияға арыз жазуға ниетті.
Қазіргі уақытта оқиға бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Полиция жанжалдың барлық мән-жайын анықтап, тараптардың жауапкершілік деңгейіне құқықтық баға беретін болады.
Оқиғаға қатысушылардың әрқайсысының әрекеті заңда белгіленген тәртіппен қаралады.