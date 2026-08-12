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Қоғам

ҚМА мен Интерпол Оңтүстік Кореядан халықаралық іздеуде жүрген қазақстандықты елге қайтарды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 10:13 Фото: pexels
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Интерполдың көмегімен халықаралық іздеуде жүрген Ұлан Байболовты Оңтүстік Кореядан Қазақстанға қайтарды. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 12 тамызда белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚМА мәліметінше, тергеу барысында Ұлан Байболовтың ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болғаны анықталған. Топтың қызметі салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерден жүйелі түрде жалтаруға бағытталған.

Қылмыстық схема кәсіпорындарды сатып алып, оларды жалған басшылардың атына қайта тіркеу, компаниялардың банктік шоттары арқылы қаржылық операциялар жүргізу, салық есептілігіне көрінеу бұрмаланған мәліметтер енгізу және кейіннен ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру арқылы жүзеге асырылған.

Аталған схемаға пайдаланылған кәсіпорындардың бірі – "Сфера" ЖШС. Байболов 2014 жылы осы серіктестік директорының орынбасары болып тағайындалған.

Нәтижесінде топ мүшелері серіктестіктің есеп айырысу шоттарынан 2,5 млрд теңгеден астам қаржыны қолма-қол ақшаға айналдырған. Бұған қоса, қосымша есептелген салық сомасы 1 млрд теңгеден асқан.

Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.

"Тергеу жалғасып жатыр. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды", – делінген ҚМА хабарламасында.

ҚР Конституциясының 19-бабының 1-тармағына және Қылмыстық-процестік кодекстің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, адамның қылмыс жасаудағы кінәсі заңда көзделген тәртіппен дәлелденіп, соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін ол кінәсіз деп есептеледі.

Бұған дейін, 10 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі 2000 жылғы 19 ақпанда туған Өзбекстан азаматы Махмуд Хикматовты халықаралық іздеуге жариялағаны хабарланған еді. Әлеуметтік желіде "Маха.dxb" деген атпен танымал азамат Қайсар Қамзаны адамдарды заңсыз әрекетке тартушылардың бірі болуы мүмкін деген күдікке ілінген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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