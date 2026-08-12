#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
465.19
536.55
5.61
Қоғам

Шынар Ақпарова оқу-ағарту бірінші вице-министрі болып тағайындалды

Шынар Ақпарова, оқу-ағарту бірінші вице-министрі, тағайындау, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 22:38 Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Шынар Қуанышқызы Ақпарова оқу-ағарту бірінші вице-министрі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 12 тамызда Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.

Шынар Ақпарова 1972 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Целиноград қаржы-экономикалық техникумын, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетін бітірген.

  • 2001–2010 жылдары — орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, №135 Атасу негізгі мектебі, Атасу стансасы.
  • 2010–2011 жылдары — әдіскер, Қарағанды қаласының №26 кәсіптік лицейі, Қарағанды қаласы.
  • 2011–2012 жылдары — аға әдіскер, Қарағанды облысы әкімдігі Қарағанды облысы Білім басқармасының "Сарыарқа дарыны" өңірлік оқу-әдістемелік орталығы" КМҚК, Қарағанды қаласы.
  • 2012–2013 жылдары — жетекші маман, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қарағанды облысы Білім саласындағы бақылау департаментінің Білім сапасын сырттай бағалау бөлімі, Қарағанды қаласы.
  • 2013–2018 жылдары — бас маман, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қарағанды облысы Білім саласындағы бақылау департаментінің Білім сапасын сырттай бағалау бөлімі, Қарағанды қаласы.
  • 2018–2020 жылдары — ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қарағанды облысы Білім саласындағы бақылау департаментінің Білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы, Қарағанды қаласы.
  • 2020–2023 жылдары — ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды облысы Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысының орынбасары.
  • 2023–2025 жылдары — ҚР Оқу-ағарту министрлігі Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды облысы Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы.
  • 2025 жылы — ҚР Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының орынбасары.
  • 2025 жылдың қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР оқу-ағарту вице-министрі қызметін атқарды.

Бұған дейін мектеп сөмкесіне қатысты мамандар кеңестері туралы жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Шынар Ақпарова, Оқу-ағарту вице-министрі
20:50, 28 қараша 2025
Шынар Ақпарова оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды
Жайық Шарабасов, ҚР оқу-ағарту вице-министрі, тағайындау
17:05, 29 желтоқсан 2025
Оқу-ағарту вице-министрі жаңадан тағайындалды
Арай Оразова оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды
14:41, 11 наурыз 2024
Арай Оразова оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:34, 12 тамыз 2026
Андрей Буяльский забил и отдал голевую передачу в товарищеском матче "Полонии Бытом"
Фото: ФК &quot;Партизан&quot;
23:04, 12 тамыз 2026
Защитник "Партизана" Роганович выступил с заявлением об ответном матче с "Тобылом"
Фото: UFC
22:36, 12 тамыз 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал самый тяжёлый бой в карьере
Фото: WTA
22:02, 12 тамыз 2026
Елена Рыбакина рассказала, чего ждёт от встречи с Гауфф в Торонто
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: