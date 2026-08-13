ІІМ қазақстандықтардың дербес деректері сатылымға шығарылды деген ақпаратты тексеріп жатыр
Ведомство мәліметінше, қазіргі уақытта eGov порталына заңсыз кіру немесе рұқсатсыз қол жеткізу деректері тіркелмеген.
Соған қарамастан, дербес деректерді сату туралы хабарландырудың жариялануы назардан тыс қалмаған. Қазір оны орналастырған адамның жеке басын, ұсынылған деректердің қайдан алынғанын, сондай-ақ оларды заңсыз иемденуге және таратуға қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтау шаралары жүргізіліп жатыр.
ІІМ азаматтардың дербес деректерін қорғауға қатысты конституциялық кепілдіктердің сақталуына ерекше мән беретінін атап өтті.
"Конституцияның 21-бабында дербес деректерді заңсыз жинаудан, өңдеуден, сақтаудан және пайдаланудан, оның ішінде цифрлық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылатын мұндай әрекеттерден қорғау тікелей көзделген. Барлық қатысы бар тұлғаны анықтау үшін қажетті шаралар қабылданады. Ешкім жауапкершіліктен жалтара алмайды", – делінген хабарламада.
Аталған мәселе Ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауына алынды.
2026 жылғы 12 тамызда интернетте хакердің 15 млн қазақстандықтың деректерін даркнетте сатылымға шығарғаны туралы ақпарат тарады. Сатушы деректер базасын eGov мемлекеттік сервисін бұзу арқылы қолға түсіргенін мәлімдеген. Хакер файл үшін 0,5 биткоин, яғни шамамен 32 мың доллар сұраған.
Кейін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі 15 млн Қазақстан азаматының дербес деректері жаппай тарады және eGov порталы бұзылды деген ақпараттың шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді. Ведомство даркнетте сатылымға қойылған файлдарға қол жеткізген. Тексеру нәтижесінде олардың түрлі файлдар мен суреттердің жиынтығы екені және eGov жүйесінен алынбағаны анықталды.