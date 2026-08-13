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Қоғам

800 мың адам Алматыға күн сайын не үшін қатынайды

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 15:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы қаласы әкімдігі баспасөз қызметінің дерегінше, 2020–2025 жылдар аралығында Алматы халқының көші-қон өсімі 224 мың адамнан асты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен қатар ведомство ұялы байланыс операторларының мәліметтеріне сүйеніп, қалаға күн сайын шамамен 800 мың адам келетінін атап өтті. Олардың басым бөлігі Алматы облысынан қатынайды.

Осы мәселеге байланысты қалалық әкімдікте жиын өтті. Қала әкімі Дархан Сатыбалды мен сарапшылар көші-қонның көлік, әлеуметтік және коммуналдық инфрақұрылымға әсерін талқылады.

Әсіресе Алматы мен Алматы агломерациясын дамыту мәселесіне назар аударылды. Әкімнің айтуынша, қалаға келетін адамдардың санын ғана емес, олардың күн сайын не себепті қатынайтынын да ескеру маңызды.

Оның пікірінше, адамдардың тұратын жеріне жақын маңда жұмыс орындарын, мектептерді, емханаларды және басқа да нысандарды көбейту қалаға түсетін жүктемені азайтуы мүмкін.


"Тиісті басқармаларға Алматы мен агломерацияны одан әрі дамыту жоспарында көші-қон үдерістерін ескеру тапсырылды", — деп хабарлады Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Ал 2026 жылдың алғашқы жартыжылдығында Қазақстан азаматтары Ресейге 1 миллион 390 мың сапар жасаған. Мұндай деректі Ресейдің ФҚҚ Шекара қызметі келтірген.

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