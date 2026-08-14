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Қоғам

Алматыда Төле би көшесіндегі көлік қозғалысы 8 сағатқа ішінара шектеледі

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 15:44 Фото: Zakon.kz
Алматыда қаланың ең көне, маңызды әрі ұзын магистральдық көшелерінің бірі саналатын Төле би көшесінің бір бөлігінде түнгі уақытта көлік қозғалысы шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 14 тамызда қала әкімдігі мәлімдеді.

"Алматыда жеңіл рельсті көлік жобасын іске асыру аясында Төле би көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Электрмен жабдықтау желілерін қайта құруға байланысты 14 тамыз сағат 22:00-ден 15 тамыз сағат 06:00-ге дейін Мұқанов көшесінен Қожамқұлов көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы жабылады", – делінген хабарламада.

Қала әкімдігі жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақта ескерту белгілері орнатылатынын мәлімдеді.

"Бағытыңызды алдын ала жоспарлауыңызды сұраймыз", – деп қорытындылады Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі.

2026 жылғы 13 тамызда Алматыда әл-Фараби даңғылы мен Шығыс айналма автомобиль жолының бір бөлігі жабылатыны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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