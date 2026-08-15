Алматыда 20 жастағы қызды көлік қағып кетті
Сурет: Zakon.kz
Алматыда Өтеген батыр көшесінде болған жол-көлік оқиғасынан 20 жастағы қыз зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицияның мәліметінше, Mitsubishi көлігінің жүргізушісі даңғыл бойымен батыс бағытта келе жатып, Өтеген батыр көшесіне солға бұрылған кезде жаяу жүргіншіні қағып кеткен.
Зардап шеккен қыз түрлі жарақат алып, қалалық ауруханалардың біріне жеткізілді. Жол-көлік оқиғасының мән-жайын Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр.
Полиция жүргізушілерді, әсіресе қиылыстар мен жаяу жүргіншілер өткелдерінде, маневр жасау кезінде барынша мұқият болуға үндеді.
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