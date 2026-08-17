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Қоғам

Қазақстанға Ресейден әкелінген 125 текше метр ағаштан қауіпті зиянкес табылды

Ағаш, ағаш материалдары, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 16:21 Сурет: pixabay
2026 жылғы 17 тамыздағы ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, Қазақстанға Ресейден әкелінген 125 текше метр болатын залалданған ағаш материалын елге кіргізуге жол берілмеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресей Федерациясынан залалданған орман өнімдерін әкелу фактілері ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің аумақтық инспекциялары жүргізген карантиндік фитосанитариялық бақылау кезінде анықталған.

"Өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар жалпы көлемі 125 текше метр болатын қарағайдан жасалған қылқан жапырақты ағаш материалдарының үш партиясын елге кіргізуге жол бермеді. Карантиндік фитосанитариялық бақылау барысында ағаштан қауіпті карантиндік нысан – Monochamus туысына жататын қарағайдың қара мұртты қоңызының дернәсілдері анықталды", – деп хабарлады ҚР АШМ баспасөз қызметі.

Екі заң бұзушылық Абай облысының Семей қаласында ағаш материалдарының әрқайсысы 40 текше метр болатын партияларын қайта тексеру кезінде анықталған. Тағы бір жағдай Астанада 45 текше метр ағаш партиясын тексеру барысында тіркелді.

"Барлық анықталған жағдай бойынша зертханалық сараптама жүргізіліп, қарағайдың қара мұртты қоңызының дернәсілдері бар екені расталды", – делінген ҚР АШМ хабарламасында.

Ағаш өнімдерінің иелеріне қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 400-бабының 2-бөлігі ("Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын бұзу") бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтырылды.

Материалдар қарау үшін мамандандырылған әкімшілік сотқа жолданды.

Ауыл шаруашылығы министрлігі сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға карантинге жатқызылған өнімдерді Қазақстан аумағына әкелу кезінде карантин талаптарын қатаң сақтау қажеттігін еске салды.

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Гүлай Ашекова
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