Ресейде жасырынған ұйымдасқан топ қатысушысы Қазақстанға экстрадицияланды
Белгілі болғандай, 2023–2024 жылдары күдікті ұйымдасқан топ құрамында бірнеше рет ірі көлемдегі алаяқтық жасауда көмек көрсеткен, ақпараттық жүйелер қолданушыларының сенімін пайдаланып, оларды адастырған.
Атап айтқанда, қазақстандық және оның серіктестері Instagram желісін пайдаланып азаматтардың сеніміне кіріп, өз компаниясы арқылы инвестиция салуға сендірген. Олар инвестицияланған қаражаттан әлдеқайда көп кіріс уәде еткен.
Қаражат алынғаннан кейін оны қылмыстық топ мүшелері арасында бөлісіп, жеке қажеттіліктеріне жұмсаған.
"Алаяқтық әрекеттер нәтижесінде Қазақстанның әртүрлі өңірлерінен 75 азаматқа шамамен 80 млн теңге көлемінде зиян келтірілді", – деп хабарлайды Бас прокуратура ресми жарияланымында.
Қылмыс жасалғаннан кейін төрт серіктесі түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды, ал соңғысы қылмыстық қудалау органдарынан жасырынды, сол себепті халықаралық іздеуге берілген.
2025 жылғы наурызда оны Ресей аумағында ұстады және ҚР Бас прокуратурасының сұранысы бойынша Отанына экстрадицияланды.
"Қазіргі таңда ол тергеу изоляторына қамауда", – деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі.
Енді аталған қылмыстар үшін 5-тен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы және мүлікті тәркілеу қарастырылған.
Еске салсақ, 23 ақпанда қадағалау органы баспасөз қызметі Түркиядан Қазақстанға аса ірі көлемдегі алаяқтық жасаған күдікті экстрадицияланғанын хабарлаған болатын. Тергеу нұсқасы бойынша, 2019–2020 жылдары күдікті алдау арқылы Шымкент қаласының төрт тұрғынының қаражаты мен жер учаскелерін иемденіп, оларға барлығы шамамен 95 млн теңге көлемінде зиян келтірген.