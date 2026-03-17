Ресейде жасырынған ұйымдасқан топ қатысушысы Қазақстанға экстрадицияланды

Фото: pexels
Ресейде жасырынған қазақстандық Қазақстанға қайтарылды. Бұл туралы 2026 жылғы 17 наурызда ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.

Белгілі болғандай, 2023–2024 жылдары күдікті ұйымдасқан топ құрамында бірнеше рет ірі көлемдегі алаяқтық жасауда көмек көрсеткен, ақпараттық жүйелер қолданушыларының сенімін пайдаланып, оларды адастырған.

Атап айтқанда, қазақстандық және оның серіктестері Instagram желісін пайдаланып азаматтардың сеніміне кіріп, өз компаниясы арқылы инвестиция салуға сендірген. Олар инвестицияланған қаражаттан әлдеқайда көп кіріс уәде еткен.

Қаражат алынғаннан кейін оны қылмыстық топ мүшелері арасында бөлісіп, жеке қажеттіліктеріне жұмсаған.

"Алаяқтық әрекеттер нәтижесінде Қазақстанның әртүрлі өңірлерінен 75 азаматқа шамамен 80 млн теңге көлемінде зиян келтірілді", – деп хабарлайды Бас прокуратура ресми жарияланымында.

Қылмыс жасалғаннан кейін төрт серіктесі түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды, ал соңғысы қылмыстық қудалау органдарынан жасырынды, сол себепті халықаралық іздеуге берілген.

2025 жылғы наурызда оны Ресей аумағында ұстады және ҚР Бас прокуратурасының сұранысы бойынша Отанына экстрадицияланды.

"Қазіргі таңда ол тергеу изоляторына қамауда", – деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі.

Енді аталған қылмыстар үшін 5-тен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы және мүлікті тәркілеу қарастырылған.

Еске салсақ, 23 ақпанда қадағалау органы баспасөз қызметі Түркиядан Қазақстанға аса ірі көлемдегі алаяқтық жасаған күдікті экстрадицияланғанын хабарлаған болатын. Тергеу нұсқасы бойынша, 2019–2020 жылдары күдікті алдау арқылы Шымкент қаласының төрт тұрғынының қаражаты мен жер учаскелерін иемденіп, оларға барлығы шамамен 95 млн теңге көлемінде зиян келтірген.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жүрекше, айқыш немесе басқа белгі: қазақстандықтар референдумда қалай дауыс берген
11:53, Бүгін
Жүрекше, айқыш немесе басқа белгі: қазақстандықтар референдумда қалай дауыс берген
Сириядан бұрынғы қазақстандық содырдың 7 жасар қызы қайтарылды
12:25, 14 сәуір 2023
Сириядан бұрынғы қазақстандық содырдың 7 жасар қызы қайтарылды
Алаяқтық жасады деген күдікті Швециядан Қазақстанға экстрадицияланды
09:35, 23 қазан 2023
Алаяқтық жасады деген күдікті Швециядан Қазақстанға экстрадицияланды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Бүгін
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Бүгін
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Бүгін
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Бүгін
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
