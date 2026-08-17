Қазақстанда бірінші сынып оқушыларының білімі қалай бағаланады
Фото: primeminister.kz
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы инновациялық үлгідегі мектептің педагог-шебері Жанар Жақсылықова 2026 жылғы 17 тамызда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте бірінші сынып оқушыларының білімін бағалау тәртібі өзгеруі мүмкін бе деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жанар Жақсылықованың айтуынша, бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың жаңа жүйесі енгізілген жағдайда бірінші сынып оқушылары бағаланбайды.
"Оларға арнайы кезең бөлінген. Бұл – бірінші сыныпта білім алып, қажетті дағдылар мен біліктерді қалыптастыратын кезең. Екінші сыныптан бастап олар бағаланады. Жұмыс тәжірибесінен көріп отырғанымыздай, әр мұғалім сыныптың қажеттілігіне қарай оқушылары үшін қандай ынталандыру мен мотивация түрлері тиімді екенін өзі анықтайды. Егер ол смайликтерді таңдап, оқушылар оған жауап берсе, бұл өте жақсы", – деді ол.
Мұғалімдер стикерлерді, жарыс жүйесін немесе арнайы қосымшаларды да пайдалана алады. Мұның бәрі оқушыларға өз нәтижесін көруге және ата-аналарымен кері байланыс орнатуға мүмкіндік береді.
"Балалар, ата-аналар және мұғалімдер оқушының қай тұста жұмыс істеуі керектігін және оның сыныптағы оқу процесі қалай жүріп жатқанын көре алады", – деді педагог.
Ал Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Шынар Ақпарова "Алтын белгі" белгісін беру тәртібін өзгерту қажет емес екенін айтты.
"Бұл белгіні беру кезінде бірінші сыныптағы бағалар есепке алынбайды. Олар ескерілмейді. "Алтын белгі" белгісін тағайындау кезінде 2-сыныптан 11-сыныпқа дейінгі бағалар есепке алынады", – деп түсіндірді вице-министр.
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