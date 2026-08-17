Алматы полициясы баршаға қатысты маңызды тыйымды еске салды
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-3-бабына сәйкес, қоғамдық орындарда адамның жүзін тануға кедергі келтіретін киім заттарын кию әкімшілік құқық бұзушылық болып саналады.
Сонымен қатар заңнамада бұл талаптың қолданылмайтын бірқатар жағдайы қарастырылған. Атап айтқанда, бетті жабу заң талаптарын орындауға, қызметтік, лауазымдық немесе еңбек міндеттерін атқаруға, медициналық мақсаттарға, азаматтық қорғау шараларына немесе ауа райы жағдайларына байланысты қажет болған кезде, сондай-ақ спорттық, спорттық-бұқаралық және мәдени-бұқаралық іс-шараларға тікелей қатысатын адамдарға бұл норма қолданылмайды.
Полицияның айтуынша, аталған талаптың негізгі мақсаты – азаматтарды жазалау емес, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу. Адамның сыртқы белгілері бойынша визуалды түрде танылуы қоғамдық тәртіпті сақтау және ықтимал оқиғаларға жедел ден қою үшін маңызды.
"Бұл талап адамның сыртқы келбетіне қатысты емес, ең алдымен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын түсіну маңызды. Заңнамада адамның бетін жабуына жол берілетін нақты жағдайлар көрсетілген. Мысалы, медициналық көрсетілімдер бойынша, белгілі бір ауа райы жағдайында немесе қызметтік міндеттерін атқару кезінде. Қалған жағдайларда азаматтар заң талаптарын ескеруі қажет. Біздің басты міндетіміз – ең алдымен осы норманы түсіндіру және ықтимал құқық бұзушылықтардың алдын алу", – деді Алматы қаласы ПД профилактикалық жұмысты үйлестіру басқармасының бастығы Жандос Кавлиев.
Алматы қаласының полициясы тұрғындар мен қала қонақтарын заңнамада белгіленген талаптарды сақтауға шақырады.