#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.39
534.75
5.45
Қоғам

Алматы полициясы баршаға қатысты маңызды тыйымды еске салды

Алматыда қоғамдық орындарда бет-жүзді жабуға қатысты талаптар түсіндірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 19:26 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласында полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда адамның жүзін тануға кедергі келтіретін киімдерді киюге қатысты заң талаптарын сақтау жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-3-бабына сәйкес, қоғамдық орындарда адамның жүзін тануға кедергі келтіретін киім заттарын кию әкімшілік құқық бұзушылық болып саналады.

Сонымен қатар заңнамада бұл талаптың қолданылмайтын бірқатар жағдайы қарастырылған. Атап айтқанда, бетті жабу заң талаптарын орындауға, қызметтік, лауазымдық немесе еңбек міндеттерін атқаруға, медициналық мақсаттарға, азаматтық қорғау шараларына немесе ауа райы жағдайларына байланысты қажет болған кезде, сондай-ақ спорттық, спорттық-бұқаралық және мәдени-бұқаралық іс-шараларға тікелей қатысатын адамдарға бұл норма қолданылмайды.

Полицияның айтуынша, аталған талаптың негізгі мақсаты – азаматтарды жазалау емес, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу. Адамның сыртқы белгілері бойынша визуалды түрде танылуы қоғамдық тәртіпті сақтау және ықтимал оқиғаларға жедел ден қою үшін маңызды.


"Бұл талап адамның сыртқы келбетіне қатысты емес, ең алдымен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын түсіну маңызды. Заңнамада адамның бетін жабуына жол берілетін нақты жағдайлар көрсетілген. Мысалы, медициналық көрсетілімдер бойынша, белгілі бір ауа райы жағдайында немесе қызметтік міндеттерін атқару кезінде. Қалған жағдайларда азаматтар заң талаптарын ескеруі қажет. Біздің басты міндетіміз – ең алдымен осы норманы түсіндіру және ықтимал құқық бұзушылықтардың алдын алу", – деді Алматы қаласы ПД профилактикалық жұмысты үйлестіру басқармасының бастығы Жандос Кавлиев.

Алматы қаласының полициясы тұрғындар мен қала қонақтарын заңнамада белгіленген талаптарды сақтауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
13:59, 26 маусым 2026
СҚО-да полицейлер азаматтарға бет-жүзді тұмшалауға қатысты талаптарды түсіндіруде
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
11:16, 28 мамыр 2026
ІІМ бет-жүзді тануға кедергі келтіретін киімдерді кигені үшін жауапкершілік туралы еске салды
Полицейлер азаматтарды қоғамдық орындарда адамның түр-сипатын тануға кедергі келтіретін киімдерді киюге тыйым салуды көздейтін заңнамадағы өзгерістер туралы ақпараттандыру жұмыстарын бастады.
09:04, 25 шілде 2025
Неліктен қоғамдық орындарда бет-әлпетті жасыруға болмайды: полиция түсіндіру жұмыстарын жүргізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
22:36, Бүгін
Александр Бублик рассказал о желании открыть теннисную академию в Санкт-Петербурге
Фото: ХК &quot;Арлан&quot;
22:14, Бүгін
"Горняк" разгромил "Иртыш", "Арлан" уступил "Актобе": итоги 4-го дня Кубка Казахстана
Фото: UWW
21:42, Бүгін
Казахстанский борец Анапия проиграл в схватке за "бронзу" ЧМ представителю Ирана
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:21, Бүгін
"Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" в матче Кубка Республики Башкортостан
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: