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Қоғам

Шарындағы фототұзаққа Қызыл кітаптқа енген қарақұйрықтар түсіп қалды

Чарынский государственный национальный природный парк, Чарын, Чарынский каньон, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 15:15 Фото: pexels
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің (ЭТРМ) Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті көпшілік күнде көре бермейтін сирек кадрлармен бөлісті. Фототұзаққа Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген қарақұйрықтар түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сирек кездесетін кадр Комитеттің Instagram парақшасында бүгін, 18 тамызда жарияланды.

"Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында орнатылған фототұзақ ерекше сәтті түсіріп алған. Оның объективіне Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген қарақұйрықтар іліккен", – делінген жарияланымда.

Ведомство атап өткендей, қарақұйрық – елімізде қорғауға алынған жануарлардың бірі.

"Сондықтан бұл жануарларды табиғи ортада бақылау мамандар үшін ерекше құнды. Бұл бізге адам көзінен таса жабайы табиғаттың тіршілігіне үңілуге мүмкіндік береді", – деді ҚР ЭТРМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті.

Айта кетейік, фототұзақтар адамның қатысуынсыз жұмыс істейді. Олар жануарлардың табиғи мінез-құлқына кедергі келтірмей, олардың тіршілігін бақылауға мүмкіндік береді.

Мұндай кадрлар мамандарға жабайы жануарлардың тіршілігін бақылап, табиғи аумақтың жағдайын зерттеуге көмектеседі.

Мамандардың айтуынша, бұл кадрлардың ең құнды тұсы – олардың табиғилығында. Ешқандай қойылым жоқ: қарақұйрықтар өздерінің табиғи мекендеу ортасында еркін қозғалып жүр, ал камера олардың тіршілігін бір сәтке ғана байқатпай бақылап тұрған куәгер іспетті.

Себебі жабайы табиғат біз оны көрмеген кезде де өз тіршілігін жалғастыра береді. Ал фототұзақтар бізге осы көзден таса әлемге бір сәтке үңілуге мүмкіндік береді.

2026 жылғы 17 тамызда Экология министрлігі Каспий теңізінің **тек осы аймақта ғана кездесетін, әлемнің басқа жерінде жоқ бірегей жануары** туралы айтып берді. Сондай-ақ ведомство Қазақстанның табиғатына қайта жіберілген Үміт есімді жолбарыстың қазір қай жерде жүргенін хабарлады.

2026 жылғы 17 тамызда Экология министрлігі Каспий теңізінде ғана кездесетін, әлемнің басқа жерінде жоқ бірегей жануары туралы айтып берді. Сондай-ақ ведомство Қазақстанның табиғатына қайта жіберілген Үміт есімді жолбарыстың қазір қай жерде жүргенін хабарлады.

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