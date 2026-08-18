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Қоғам

Жарықты өшіріп, қуаттағышты суыру не үшін маңызды - Министрлік түсіндірді

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 15:55 Фото: pexels
Бүгін, 2026 жылғы 18 тамызда Қазақстанның Экология және табиғи ресурстар министрлігі азаматтарға қоршаған ортаны қорғауға қатысты маңызды үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік өкілдері қазақстандықтарға экология әрқайсымыздан басталатыны еске салынды.

"Біз қоршаған ортаны қорғау – үлкен әрі күрделі нәрсе деп жиі ойлаймыз. Алайда шын мәнінде экологиялық өмір салты күнделікті жасайтын қарапайым әрекеттерден басталады. Жарықты өшіру, қуаттағышты розеткада қалдырмау, қалдықтарды сұрыптау, су мен өсімдіктерге ұқыпты қарау – мұның бәрін әрқайсымыз жасай аламыз", – делінген ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі хабарламасында.

Ведомствоның мәліметінше, тазалық пен планетаның әл-ауқаты тек экологтар мен ұйымдардың жұмысына ғана емес, әр адамның жеке жауапкершілігіне де байланысты екенін есте ұстау маңызды.

"Өзімізден бастайық. Өйткені бүгін қалыптастырған шағын экологиялық әдеттеріміз болашағымыз үшін үлкен өзгеріске айналады. Табиғатты аялайық. Өзімізден бастайық!" – деп қазақстандықтарды тазалыққа шақырды министрлік.

Бұған дейін Қазақстанның Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті күнде көре бермейтін сирек кадрлармен бөліскен болатын. Фототұзаққа Қызыл кітапқа енген қарақұйрықтар түсіп қалған.

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Гүлай Ашекова
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