19 тамыздан бастап Алматыдағы №68 автобустың бағыты өзгереді
Бұл туралы бүгін, 18 тамызда Алматы көлік холдингінің Telegram-арнасында хабарланды.
Жол жөндеу жұмыстарына байланысты 19 тамыздан бастап №68 автобустың бағыты уақытша өзгереді. Жаңа схема жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін қолданылады.
Өзгеріске Сырғабеков, Восточная және Жәңгір хан көшелерінің жекелеген бөліктерінің уақытша жабылуы себеп болып отыр. Бұл учаскелермен қоғамдық көліктің жүруіне мүмкіндік болмайды.
Автобус бағыты қалай өзгереді?
Шығыс бағытта: Алматинская көшесі → Исиналиев көшесі → Әл-Фараби даңғылы → Esentai Mall сауда орталығы.
Кері бағытта: Esentai Mall → Әл-Фараби даңғылы → Ремизовкадағы Үшкемпіров көшесі арқылы бұрылыс → Асқартау шағынауданы → "Көктем" шипажайы маңындағы бұрылыс → Үшкемпіров көшесі → Әл-Фараби даңғылы арқылы кері бұрылыс → Жароков көшесінің жолайырығы → Алматинская көшесі → әрі қарай бұрынғы бағыт бойынша жүреді.
Жаңа қозғалыс сызбасы жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін күшінде болады.