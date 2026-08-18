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Қоғам

Екпінді жел өртті сөндіруге кедергі келтіріп жатыр: Абай облысында ірі дала өрті шықты

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 20:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Абай облысының Мыңбұлақ ауылдық округінде болған дала өртінің беті қайтарылды. Қоғалы учаскесінде 75 гектар аумақта қураған шөп өртенген. Өрт шыққаны туралы хабар облыстық ТЖД-ға 2026 жылғы 17 тамызда түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазір өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. 18 тамыздағы жағдай бойынша ашық жалын мен жекелеген өрт ошақтары байқалмайды, деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.

"Қайта тұтануға жол бермеу мақсатында аумақты сулау және бақылауда ұстау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өртті сөндіруге өсімдік жамылғысының қатты қурауы мен желдің екпінді соғуы кедергі келтіруде. Бұл факторлар оттың тез таралуына және қайтадан өрт ошақтарының пайда болуына себеп болуы мүмкін", – деп түсіндірді Абай облысының ТЖД.

Даланың жетуі қиын учаскелерінде құтқарушылар өртті мұқият сөндіруге мәжбүр.

"Өртті жоюға Төтенше жағдайлар министрлігінің, жергілікті атқарушы органдардың, полиция департаментінің бөлімшелері, сондай-ақ "Ауыл құтқарушылары" жұмылдырылды. Барлығы 65 адам мен 16 техника жұмыс істеп жатыр", – деді ТЖД өкілдері.

Өрт сөндірушілер оқиға орнында тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. ТЖД елді мекендер мен шаруашылық нысандарына қауіп төніп тұрмағанын, жағдай Төтенше жағдайлар министрлігінің толық бақылауында екенін мәлімдеді.

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Айдос Қали
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