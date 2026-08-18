Қазақстанда автобус пен такси қызметін пайдаланатындар көбейген
Автомобиль және қалалық электр көлігі кәсіпорындарының барлық кірісінің 24,8%-ы жолаушылар тасымалына тиесілі. Бұл былтырғы көрсеткішпен шамалас, деп есептеді Finprom.kz сарапшылары.
Сарапшылардың мәліметінше, 2022 жылдың қаңтар-шілде айларында саланың көрсеткіші 105,2 млрд теңге болса, 2023 жылы – 117 млрд теңге, 2024 жылы – 173,8 млрд теңге, ал 2025 жылдың осы кезеңінде 266,1 млрд теңгеге жеткен. Осылайша, үш жыл ішінде табыс көлемі үш есеге жуық өскен.
Түсімнің негізгі бөлігін автобус пен такси тасымалы қамтамасыз етеді. Алайда бұл сегменттердегі өсім қарқыны әртүрлі.
2026 жылдың қаңтар-шілде айларында автобуспен жолаушы тасымалдаудан түскен табыс 192 млрд теңге болып, 15,5% өскен. Такси қызметінен түскен табыс 101 млрд теңгеге жетіп, 10,5% артқан. Ал троллейбус парктерінің көрсеткіші 8,8% төмендеп, 1,3 млрд теңге болды.
Автомобиль және қалалық электр көлігінен түсетін табыс көлемі бойынша көш бастаған өңірлер:
- Алматы – 59,7 млрд теңге;
- Астана – 48 млрд теңге;
- Маңғыстау облысы – 24,4 млрд теңге;
- Шымкент – 24 млрд теңге;
- Қарағанды облысы – 22,5 млрд теңге.
Алматы мен Астана ғана жалпы республикалық көлемнің үштен бірінен астамын қамтамасыз етті. Ең төмен көрсеткіш Қызылорда облысында – 3,6 млрд теңге, Жетісу облысында – 4,3 млрд теңге және Солтүстік Қазақстан облысында – 4,8 млрд теңге болды.
Жолаушылардың басым бөлігін автобустар тасымалдаған. 2026 жылдың қаңтар-шілде айларында автобустар 971,7 млн адамды тасымалдады. Бұл былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 4,5% көп.
Ал такси қызметін 88,8 млн жолаушы пайдаланған. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 3,2% жоғары.
Нақты мәнде автобус тасымалынан түскен табыс 11,6% өскен. Бұл жолаушылар ағынының өсімінен әлдеқайда жоғары. Ал таксиде тасымалданған жолаушылар саны артқанымен, нақты табыс көлемі керісінше 3,2% қысқарған.